Sofía Castro y Ben Milliken nos comparten su aventura más extrema al filmar ‘SNAG’: ‘Casi morimos’

¿Nos podrían compartir alguna anécdota divertida durante el rodaje del filme?

S: ¡Tenemos muchísimas!

B: ¡Por dónde empezar! Casi morimos (risas)

S: No soy muy buena conduciendo (risas)

B: Ella estaba como ‘no puedo manejar’ y yo así de, ‘¿qué quieres decir?’ y ella me responde, ‘no puedo manejar, no soy muy buena conduciendo...’. Justo en la escena le dije, ‘bueno estamos aquí ahora y tienes qué hacerlo’. De pronto nos detuvimos en seco, y junto al camino, había una zanja ¡gigante! Cortan la escena y en eso ella me dice, ¡casi caemos en una gran zanja!

S: Era una escena difícil porque tenía que manejar y actuar, hubo una explosión, así que casi nos caemos en la zanja.

B: Era un automóvil realmente grande, de dimensiones inmensas un ‘muscle car’ deportivo y de pronto ella se detiene...

S: Pero bueno estamos aquí para contarlo (risas)