¿En qué gastará Madison Anderson su premio de 200 mil dólares de ‘La Casa de los Famosos 3’?

¿Cómo te ves en el mundo de la farándula, como actriz, presentadora, quizá en la música?

Me encanta estar frente a las cámaras, conectar con mi público. También me gustaría algo en la música o la actuación. Voy a volver a las clases de actuación y tomaré clases de español para perfeccionar el idioma. También como host me gustaría, ¡no hay límites para mí! Estoy ‘ready’ para ser todo lo que sueño. Dios nunca te va a dar un sueño que no se pueda cumplir. Yo tengo muchos sueños.