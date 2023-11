Lupita Jones rompe el silencio sobre su salida de Miss Universo México después de 30 años

En medio de las especulaciones que sonaban desde semanas atrás, Lupita Jones rompió el silencio sobre su salida de Miss Universo México luego de 30 años como directora. A través de un video publicado en sus redes sociales, la ex Miss Universo 1991 confirmó su salida y explicó sus razones para no haber hecho declaraciones previas. Lupita recién estuvo en El Salvador con la representante de su país, Melissa Flores, en la 72a edición del certamen el sábado pasado, en el que Sheynnis Palacios, de Nicaragua, se llevó la corona.

“Les quiero decir que si no hablé antes era porque, en primer lugar, Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace... Aunque todas las cosas apuntan a que es verdad lo que se está diciendo, pero por parte de la organización, el lunes que llegué a El Salvador, me topé con la directora de licencias y le pedí que me explicara qué estaba pasando porque nadie me ha contestado nada”, expresó.

Lupita agregó que le aseguraron que para ellos aún era la directora hasta ese momento, y resaltó que durante su charla, le habían explicado que no había nada firmado para que México estuviera en la competencia en 20224.

Sin dar más detalles de lo que había sucedido días previos y después del certamen en El Salvador, dijo: “Con todo como se ha estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”. Lupita detalló que parte de su silencio también se debió a que no quería afectar la participación de Melissa: “Deseaba que la atención se centrara en ella y no en lo que yo dijera o en lo que está pasando con la licencia. Lo importante era su tranquilidad y que ella luciera. No me interesaba generar polémica o dar declaraciones”.

Jones se refirió indirectamente a la controversia que ronda Miss Universo, señalando que pudo haber influido en la posición de la mexicana en el certamen. “Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó”, dijo.

Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México

Sólo horas después del comunicado de Lupita Jones, Miss Universo convocó a una conferencia de prensa en donde ella no estuvo presente, para dar a conocer a la nueva directora de México. Cynthia tiene gran experiencia en concursos de belleza, pues ella misma ha participado en diversas ediciones como Elite Model Look México, que tuvo lugar en Sanya, China, en 2008. También participó Nuestra Belleza México en donde fue la primera finalista de 2010.

“El comienzo de una nueva era✨un sueño hecho realidad donde trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas!!🇲🇽 ”, escribió en su perfil de Instagram luego de hacer público su nuevo cargo y junto a una foto con Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en México, y la empresaria Anne JKN, propietaria del certamen al que Cynthia también acudió este fin de semana.

“Gracias a los que han confiado en mí y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momentos inolvidables… porque ahora, ¡la belleza no tiene límites!”, agregó la nueva directora.

La respuesta de Anne JKN

Tras la polémica generada por el comunicado de Lupita Jones y el nuevo nombramiento de Cynthia de la Vega, Anne JKN, propietaria de los derechos del concurso de belleza expresó su punto de vista ante los cambios: “No estoy en posición para decir quién hizo buen o mal trabajo, pero queremos renovar la franquicia y queremos dar un empuje con algo más fresco”, dijo en entrevista con Todo Para la Mujer.

“Vamos a empujar todo esto y tenemos pilares muy importantes: El primer pilar son los directores nacionales y el último es que México será el host de todo este masivo evento”, agregó sobre la próxima edición. Y concluyó: “Buscamos una mejor calidad en las chicas que se postulen y que sea de una manera más abierta y equitativa en el género femenino”.