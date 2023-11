Karla Guilfú, Miss Puerto Rico, revela sus puntos fuertes y admite: ‘No soy una reina perfecta’

Hablando de salud mental, ¿cómo haces frente a las críticas en redes sociales?

Yo diría que lo más que yo trato de hacer es reconocer que las personas siempre hablan, o todo lo que nos dicen sale desde el nivel de conciencia en el cual ellos se encuentran, ellos entienden que no están haciendo nada malo, según su perspectiva. Entonces yo trato de pararme desde esa perspectiva, empatizo inclusive con ellos y siempre recuerdo que ellos no saben lo que yo estoy viviendo, no saben los procesos que estoy haciendo y los esfuerzos que también estoy llevando a cabo. Así que siempre trato de rodearme de personas que me sumen, que me recuerden mi propósito y que sin importar lo que digan en las redes sociales o en los medios, yo reconozco mi poder, reconozco mi valor y no hay nadie que me pueda quitar eso de mi mente o de mi sentir.