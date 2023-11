Noelia Voigt, Miss USA, habla orgullosa de sus raíces: ‘Crecí en una casa muy venezolana’

¿Cuál consideras que ha sido la parte más difícil hasta ahora?

Depende, porque hay días que todo se siente tan fácil y divertido, pero hay días que son muy difíciles, porque hay presión del público, hay muchos comentarios en mi Instagram diciendo: ‘Back to Back, Back to Back…’ Y yo no estoy me estoy enfocando en eso, porque yo quiero ir y hacer lo mejor que yo puedo hacer, yo no estoy pensando en un ‘Back to Back’ porque yo no quiero darme esa presión. Los comentarios a veces son un poco difíciles de leer, pero lo más importante es que yo sé lo que soy, y mis amigos, mi familia, todos saben el ser humano que soy y eso es lo más importante.