Mariana Downing, Miss República Dominicana, defiende su herencia: ‘Está en mi sangre, son mis raíces’

¿Por qué elegiste representar a República Dominicana teniendo la posibilidad de representar otro país?

República Dominicana está cerca de mi corazón, porque yo soy dominicana. Yo estoy muy conectada con esta cultura, aunque yo no me mire tan dominicana y no hable español perfecto, está en mi sangre, son mis raíces… También los valores que me ofreció la República, es eso por lo que yo quería representar a este país, es mi país, yo lo amo tanto, es un honor y me siento muy orgullosa de representar a la República Dominicana.