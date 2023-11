Diana Silva, Miss Venezuela, sobre su legado: ‘Poner el nombre de mi país en alto es una de las mejores cosas que me ha pasado’

¿Cuál es el consejo más valioso que te ha dado Amanda Dudamel? Ella quedó como primera finalista en la edición pasada de Miss Universe...

El momento en el que ella me corona (en Miss Venezuela), ella me realizó una pregunta muy importante. Ella me preguntó si yo me sentía preparada, claro en ese momento que yo no me podía creer que estaba convirtiendo en la Miss Venezuela, yo le respondí, ‘sí claro, tengo el cabello perfecto, ponga la corona’. Pero ella, después me volvió a decir, ‘Diana ¿realmente tú analizaste la pregunta que yo te hice en ese momento?, ¿tú estás preparada para llevar la responsabilidad de ser Miss Venezuela en el Miss Universo? Un sinfín de niñas te van a ver como inspiración en este momento, ¿te sientes bien, te sientes preparada?’ y fue ahí donde yo entendía que ella me estaba preguntando como yo quería llevar mi reinado como Miss Venezuela y ahí fue donde yo empecé a trabajar.

Esto fue antes del Miss Universo. Ella participó y quise reunirme con ella, para saber cómo se sentía y cómo había vivido la experiencia del Miss Universe. Y la mejor respuesta y consejo que me dio fue que me viviera el momento, que disfrutara cada experiencia que el universo me iba a brindar en esta ocasión.