Camila Avella, Miss Colombia, rompe esquemas como madre y esposa: ‘Jamás vean a sus hijos como una limitación’

¿De qué forma sobrellevas los comentarios negativos y las críticas en el sentido de que aún impera el machismo? Seguramente no han faltado los comentarios desafortunados...

Lo más triste de eso es que aún existe, nosotras las mujeres no ponemos en práctica la sororidad que debería existir; de apoyarnos entre nosotras, de decir ‘si ella lo puede hacer, yo también’, pero realmente es algo que inclusive, ahora en el concurso he aprendido y que he admirado en cada una de las concursantes, pues todas tenemos una experiencia de vida diferente. Y aquí el tema de la salud mental es que es una realidad; es lo más importante.

Si tú no estás bien no vas a estar bien ni para tu familia ni para tu país ni para absolutamente nadie, eres el reflejo de lo que tú eres internamente. Así que como prioridad, desde antes de ser esposa, madre y reina, he trabajado mucho en mi salud mental, en darle la importancia que se merece. En mi preparación, he trabajado mucho la inteligencia emocional, me enfoco muchísimo en hablarle a los jóvenes, de la importancia que tiene ese tema.