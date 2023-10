Melissa Flores, Miss México, nos habla de su camino a Miss Universe: ‘He tenido una preparación muy ardua’

¿Cómo te estás preparando, física y emocionalmente? ¿Has dejado los uchepos, las corundas, las enchiladas?

He sufrido con mis uchepos (comida típica) que son de mis platillos favoritos de Michoacán, del estado en el que he crecido. La verdad es que nunca me ha costado trabajo llevar una alimentación saludable, eso nunca ha sido un problema. En la cuestión del ejercicio, me encanta el deporte, antes hacía crossfit y ahora estoy con el gimnasio.

Y bueno, sobre la salud mental, que es lo más importante de este proceso, puede haber muchas situaciones que por la carga de actividades que tengo al día puedo estresarme, tener ansiedad, tener un sinfín de emociones, todo este proceso lo estoy llevando con una coach de desarrollo humano. Te lo puedo decir, me he puesto muy feliz, me he puesto triste, he llorado… pero es parte de reconocer que somos humanos, que tenemos emociones y sentimientos y que hay que aprender a hacerlos presentes.