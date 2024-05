Beyoncé le da un giro a la tendencia ‘baby blue’ con un ‘total look’ de mezclilla

El denim es parte crucial de todos nuestros guardarropas. A lo largo de los años, este tejido se ha convertido en sinónimo de elegancia, estilo, innovación y versatilidad. De los baggy jeans, al actual total look, la mezclilla es un material que ha logrado enamorarnos temporada tras temporada. Hace algunos años, los skinny jeans fueron la tendencia cuando se hablaba de denim. Tan solo el año pasado, las botas con este material estuvieron en su apogeo y hoy, lo que más nos ha conquistado es el regreso del icónico “denim on denim”; una tendencia que se basa en el estilo monocromático, pero en un mismo material: la mezclilla.

Son muchas las celebridades que se han sumado a esta tendencia que incrementó su popularidad hace apenas unos años, pero hoy ha regresado con más fuerza que nunca. A pesar de que las personalidades nos han sorprendido con sus looks y formas tan únicas de estilizar la mezclilla, el premio se lo ha llevado sin duda Beyoncé, quien no solo se sumó al furor de este tejido, sino que lo hizo con el color protagonista de la temporada: el baby blue.

Así fue el look denim on denim de Beyoncé

La cantante parece estar disfrutando de su tiempo en Japón de la mano de su esposo, Jay-Z. Primero, los vimos disfrutando de una cata de bebidas locales y, ahora, nos sorprendió nada más y nada menos que en un autobús del transporte público. Imaginar a Beyoncé sentada en un autobús parece irreal, pero la cantante lo hizo posible y, además, luciendo un espectacular look que resaltó la tendencia denim on denim.

©@beyonce



La pareja ha estado vacacionando en Japón en las últimas semanas.

En la serie de fotografías publicadas por la cantante, la podemos ver lucir un conjunto que, si bien no es totalmente al estilo cowboy como los anteriores, sí presenta algunos guiños a la cultura western. El look fue totalmente diseñado por la firma LaPointe y nos ofreció una nueva visión a la mezclilla y al tan amado, baby blue. El conjunto en cuestión consistía de un bodysuit de cuello alto de malla que iba perfectamente acompañado de unos mini shorts de mezclilla. En cuanto a calzado, Beyoncé lució unas largas botas del mismo tejido. El complemento perfecto fue una gabardina de denim, larga, y con mangas afelpadas para dar un toque extra de glamour.

“Voy a hablar desde el corazón aquí… Este fue uno de esos momentos que me cambió. Cualquiera que trabaje en esta industria sabe lo retadora que puede ser, lo abrumadora que puede ser al sentir que no estás haciendo las cosas bien. Me ha tomado muchos años aprender a poner mi muralla y enfocarme en mí. Implica valor salir de las conocidas ‘reglas de la moda’ y que no te importe si la gente te acepta. Las recompensas llegan de esta manera. Tener la oportunidad de trabajar con alguien que ha trabajado de la misma manera para llegar a la cima. Es un honor para mí, trabajar con Beyoncé”, compartió la marca de moda en sus redes sociales.

El baby blue no estuvo presente únicamente en la moda, pues Beyoncé incluyó un look de ojos metalizados con una sombra de color azul claro. Para el peinado, la cantante lució un espectacular chongo que resaltó su cabellera rubia platinada.