Guapísima, Angélica Vale presume sus marcados abdominales

Digna heredera del carisma y el talento de su madre, Angélica Vale ha construido con trabajo propio una carrera sólida en el teatro y la televisión. Sin embargo, al trabajar en una industria que también valora la apariencia, la actriz ha estado expuesta a críticas por su físico. Ella ha sido totalmente transparente al hablar de cómo ha batallado con su peso desde hace años. Sin embargo, hace poco contó que por fin halló la razón por la que no podía perder las libras extra, y también el tratamiento que está siguiendo. Ahora, Angélica se ha dejado ver renovada y radiante, presumiendo los resultados que ha alcanzado hasta ahora.

©GettyImages



Desde hace unos meses había dejado ver su cambio físico.

Hace unos días, la actriz se reunió con Eugenio Derbez en su programa radiofónico La Vale Show (CALI 93.9). Angélica adelantó a sus seguidores que la entrevista con el mexicano estaría disponible pronto en YouTube, lo cual emocionó a muchos. Al compartir la foto del encuentro, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre sus fans, y fue la increíble figura de la anfitriona.

En la imagen se ve a Vale posando abrazada de Eugenio, esbozando una gran sonrisa. Pero fue su look el que dejó al descubierto lo estilizada que luce. La actriz usaba unos pantalones tipo cargo en color negro, a juego con un top corto de manga larga que dejaba ver su abdomen. La hija de Angélica María dejó ver lo marcados que están ahora sus abdominales y transmitió mucha seguridad al posar junto a Derbez.

©@angelicavaleoriginal



La actriz posó muy guapa junto a su amigo Eugenio.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues sus seguidores de inmediato le lanzaron una lluvia de halagos, elogiando lo guapa y radiante que se veía. Algunos curiosos incluso se preguntaron cuál habrá sido el secreto detrás del notorio cambio físico de Angélica.

¿Qué ha dicho ella sobre su pérdida de peso?

El pasado mes de septiembre, durante un encuentro con la prensa en México, Angélica contó que después de muchos años de seguir dietas estrictas sin obtener ningún resultado, por fin dio con el motivo que le impedía bajar de peso. “Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó entonces y descartó que su caso tuviera que ver con malos hábitos alimenticios. “Si me lo hubiera comido sólo cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso. Fue muy difícil encontrarle, fueron nueve años de buscar y buscar hasta que lo logré”.

“La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron”, dijo Vale, quien explicó además que tras el nacimiento de sus hijos, ganó mucho peso y nada la hacía perder libras. “Con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir mucho de peso”. Por fortuna, ahora su situación es otra, y por lo que ha dejado ver en sus redes sociales, está muy feliz con su transformación física.

