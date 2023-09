Angélica Vale confiesa cómo logró perder peso: ‘Comía tres lechugas y no bajaba’

Angélica Vale siempre ha sido muy abierta al hablar de su peso y cómo ha batallado para lograr perder las libras extra que desde hace años no la tenían tan contenta. En semanas recientes hemos visto a la actriz más esbelta, lo que originó muchos cometarios entre sus seguidores resaltando lo feliz que luce, además de pedirle el secreto para estar sana y en forma.

Si bien la hija de Angélica María había seguido dietas estrictas por mucho tiempo, fue hasta hace unos meses que encontró a un médico que la escuchó y “le atinó” al tratamiento que necesitaba más allá de la buena alimentación que lleva en casa. “Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó a varios medios en la alfombra roja de la obra Vaselina, en México.

Entre bromas y risas, agregó: “La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron”.

Una situación muy común

Como Angélica, muchas mujeres se han enfrentado a esta situación que no las deja tranquilas a pesar de los intentos de bajar de peso con dieta y ejercicio, o de aceptarse como son después de haber dado a luz a sus bebés. “Con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir mucho de peso”, comentó.

Contrario a lo que muchos pensarían, no se trataba de una alimentación rica en carbohidratos y azúcares, y mucho menos en exceso. “No me lo comí. Si me lo hubiera comido sólo cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso. Fue muy difícil encontrarle, fueron nueve años de buscar y buscar hasta que lo logré”, detalló.

