Angélica Vale sobre el talento de sus hijos: ‘Lo que decidan los voy a apoyar’

¿Cómo fue su debut en la actuación?

“El día de su primera función, hizo El mago de Oz. Yo estaba que sudaba de los nervios, porque pensaba: ‘Se le va a olvidar a mi niño, no sé si lo tenga o no, no sé si pueda’, me moría del susto. Salió y lo hizo perfecto, se divirtió, no sabes qué buen actor es. No sé qué vaya a ser, ya no sé qué vaya a pasar. Yo quiero la felicidad de mis hijos, lo que decidan los voy a apoyar”.