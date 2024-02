Alejandra Espinoza le desea lo mejor a las host de Premio Lo Nuestro

Toodo está listo para que en un par de horas inicie la 36a edición de Premio Lo Nuestro, una fiesta latina que reúne a lo mejor de la música en español. Este año, Clarissa Molina, Angélica Vale y Galilea Montijo son las host del evento y, muy emocionadas, afinan cada detalle en sus looks para llevarnos a través de esta noche de talento que promete muy buenos momentos. Sin embargo, la ausencia de Alejanda Espinoza frente a las cámaras y micrófonos del show es notoria, pues es uno de los rostros más conocidos de la fárandula, sobre todo en las entregas de premios de Univision, donde suele se presentadora o anfitriona. A través de una publicación en sus redes, ‘Ale’ expresó todo su cariño y los mejores deseos para sus amigas y compañeras.

“¡¡UFFF!! Una de las cosas que más me va a doler de no estar en Premio Lo Nuestro este año es no trabajar con tres mujeres que no solo son talentosas, sino también increíbles seres humanos 🥹”, esribió la ex Nuestra Bellea Latina.

Como buena compañera, Alejandra envió un mensjae para cada una de las presentadoras de esta noche. “Mi Clari, aparte de que la amo como persona, la admiro por ser una guerrera. Venimos del mismo lugar, con las mismas luchas y enfrentando retos muy similares. Por eso sé lo mucho que se mereces estar donde está”, expresó para Clarissa, también ex reina de Nuestra Belleza Latina, y quien debuta como host del show luego de varios años deslumbrando en la Noche de Estrellas sobre la alfombra magenta.

Con un lindo recuerdos de sus primeros años en el mundo del epectáculo, Alejandra continuó su mensaje y enalteció la gran personalidad de Angélica Vale. “Mucha gente no sabe, pero aparte de haber sido mi compañera de gym, me daba consejos y me motivaba para enfrentarme a ser una mujer en la industria; y de las pocas que nunca sentí que me miró por encima cuando comencé; si no todo lo contrario”.

Por último, compartió su admiración por Galilea Montijo, quien es un referente en la televisión por su amplia trayectoria. “Mi Gali, una mujer que admiro como conductora (para mí es única e inigualable), siempre gentil y (aunque han sido pocas veces) me hace sentir cómoda trabajando. Nunca he sentido ego de su parte y además me hace reír mucho 😂”, reveló.

Un cariño de compañeras

Al ver el mensaje, Calrissa Molina respondió a las palabras de su querida amiga: “¡Mi Ale, sabes que te amo igual o más! Te admiro demasiado gracias por ser como eres mi Ale, Dios te bendiga siempre. 🙏🏼😍♥️✨✨✨ ¡Te extraño! ✨”.

Alejandra aompañó su publicación con las fotos promocionales de Premios Lo Nuestro en las que aparecen las tres hosts, quienes desde hace semanas se preparan para que esta noche todo quede perfecto y sea un evento inolvidable no sólo para los famosos ahí presentes, sino también para el público en casa a nivel internacional.

“De verdad las admiro muchísimo a todas. Sé que la van a romper como todo lo que hacen. Ahí las estaré viendo y aplaudiendo. No se pierdan a estas tres grandes mujeres”, concluyó Alejandra. Sus fans, además de reconocer su cariño por las conductoras de esta noche, expresaron lo mucho que la extrañarán en ese papel en el que ha dejado su huella.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...