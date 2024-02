Así vive Galilea Montijo las horas previas a su gran noche en Premio Lo Nuestro

La cuenta regresiva para la edición 2024 de Premio Lo Nuestro ha comenzado. Todo está listo para que los nominados engalanen esta gala que, este año, tendrá un toque muy femenino al ser conducida por tres mujeres: Galilea Montijo, Angélica Vale y Clarisa Molina. Para cumplir con este importante compromiso, Galilea ya se encuentra en Miami donde se reunió con sus compañeras para hacer la primera lectura del guión y realizar los primeros ensayos. A través de su cuenta de Instagram, la también presentadora de Hoy, ha estado compartiendo varias fotos y videos de cómo se prepara para esta importante entrega en la que, según nos contó en exclusiva hace unas semanas, planea debutar sobre la alfombra roja de la mano de su novio, el modelo español Isaac Moreno.

Uno de los famosos con los que se tomó la foto del recuerdo fue Wisin

Calentando motores para la gala

Desde anoche, Galilea compartió detalles de su arribo a Miami donde sostuvo su primer encuentro con sus compañeras para leer el programa que la producción prepara para mañana: “Nuestras hots en la lectura del libreto”, escribió sobre un clip en el que aparece junto a Clarissa y Angélica muy concentradas. Hace unas horas, Galilea tomó nuevamente su cuenta de Instagram para compartir detalles del segundo día de ensayos, una jornada en la que tuvo la oportunidad de coincidir con varias estrellas en el backstage, momento en el que aprovechó para posar para la foto del recuerdo con varias personalidades.

Su encuentro con el novio de Megan Fox

Lista para brillar como una de las conductoras estelares de la noche, Galilea publicó hace unas horas un álbum en el que presumió su encuentro con el novio de Megan Fox, el músico Machine Gun Kelly con quien posó para la foto que usó como portada del álbum. La mexicana tampoco dejó pasar la oportunidad de tomarse una foto con el boricua Wisin: “¡Qué trabajo!”, fue la frase que utilizó para titular esta publicación en la que también mostró la magnitud delKaseya Center, recinto que albergará esta edición.

La conductora usó su cuenta de Instagram para compartir detalles de los ensayos

En enero pasado, luego de ser anunciada como una de las conductoras de Premio Lo Nuestro, Galilea Montijo conversó, en exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS de cómo suele prepararse para las galas de este calibre: “Respiro. Lo que siempre cargo es incienso, traigo la Virgen de Guadalupe y una foto de Jesús, que siempre tengo conmigo. Es muy estresante, el arranque, después ya es una disfrutada y nos ponemos a bailar”, nos contó sobre el nerviosismo que se siente previo al arranque del espectáculo y que se va desvaneciendo conforme avanza la gala.

Galilea nos adelantó que usará cuatro vestidos en total

Su look para su alfombra roja más especial

En aquella conversación, Galilea también nos adelantó que Premio Lo Nuestro será el evento en el que debute sobre la alfombra roja con su novio, Isaac Moreno: “La fotito sí la tendrán, porque a él no le encanta dar entrevistas y demás, pero la foto sí, claro que sí”. A través de su cuenta de Instagram, el novio de la conductora dio a conocer en las últimas horas que ya se encuentra en Miami, listo para cumplir con esta cita. La tapatía nos adelantó que, además del look de la red carpet, tendrá otros diseños listos para usar a lo largo de la gala: “Llevaré el de la alfombra y otros tres: el del principio, el medio y final, siempre lo pienso así. Es parte de la diversión, por lo menos, a mí me encanta, me divierte, tienes poco tiempo para cambiarte y es parte de la adrenalina”, nos confesó.

