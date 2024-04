Kylie Jenner nos demuestra que con un ‘blush’ en crema puedes crear todo tu maquillaje este verano

Con la llegada del calor, lasvisitas a la playa y los beauty looks bronceados, el blush en crema se ha convertido en el producto estrella para todas las celebridades. Su versatilidad, su larga duración y el acabado glowy que deja, lo han convertido en un must para todos los bolsos de maquillaje. Es a través del blush en crema que técnicas como el blush layering han cobrado tanta relevancia actualmente. Este producto no solo se ha convertido en esencial sino que muchas celebridades han visto su potencial para convertirlo en el nuevo lanzamiento de sus marcas de belleza. Tal es el caso de Kylie Jenner, quién recientemente lanzó un blush en crema para su firma de maquillaje, “Kylie Cosmetics”.

La influencer es una de las celebridades que más nos ha inspirado cuando se trata de beauty looks. Desde los labios color nude, hasta las mejillas extra glowy, Jenner sabe cómo volver a un maquillaje, algo inolvidable. Recientemente, nos sorprendió al compartir con sus seguidores su rutina actualizada de maquillaje en donde sólo utilizó el icónico blush en crema para completar su rostro.

Así es la rutina de Kylie Jenner con blush en crema

No es la primera vez que la influencer y empresaria comparte un poco de su rutina de belleza y maquillaje, pues en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes íconos de la moda del mundo beauty. En esta ocasión, Jenner sólo necesitó un blush en crema para alistar su piel para el día. En primer lugar, inició con un rostro preparado y, aunque no lo muestra en el video, podemos imaginar que aplicó todos sus productos de skincare pues ésta etapa preparativa es la clave para conseguir el maquillaje perfecto durante todo el día.

Una vez que su rostro estuvo listo, Jenner eligió su blush en crema, en formato de stick, para conseguir ese look bronceado y de tonos rosados que tanto amamos. Primero, Kylie aplicó suficiente producto en sus mejillas para luego comenzar a difuminarlo con ayuda de las yemas de los dedos. Para conseguir un acabado bronceado y veraniego, fue difuminando con paciencia del pómulo hacia la sien para así crear una esencia mucho más natural, casi como si hubieras estado bajo el sol todo el día. Posteriormente, aplicó sutilmente el color en su nariz para mantener un look peachy.

Para demostrar su peculiaridad de multiusos, Kylie también usó el producto como un bálsamo de labios pues aplicó ligeros toques en la zona únicamente para dar color. Tal como ella lo demuestra, el blush en crema tiene la capacidad de convertirse en el único producto que necesitas para conseguir un look perfecto que dure todo el día este verano. Si quieres dar un paso más elevado, puedes integrar el mismo blush en crema en los párpados para dejarlo actuar como si fuera una sombra para ojos.