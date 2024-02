Angélica Vale se sincera sobre su pérdida de peso y confiesa: ‘Cuando más gorda estuve más querida me sentí’

Dueña de un talento y un carisma innegables, Angélica Vale ha construido una carrera sólida en el teatro, la radio y la televisión. Sin embargo, no se ha mantenido exenta de las críticas, en especial de aquellas sobre su apariencia física. Ella siempre ha sido transparente al hablar del tema, y ha admitido que durante años ha batallado con su peso. Pero de un tiempo a la fecha se ha mostrado totalmente renovada, pues se ha deshecho de todas las libras que tenía de más. En un recuente encuentro con la prensa, la actriz se sinceró sobre este proceso y acabó con todos los rumores detrás de su increíble transformación física.

©GettyImages



Angélica Vale acaba de presentar un nuevo proyecto junto a su mamá.

Durante una conferencia por el estreno de espectáculo Las Angélicas Show en el que trabaja junto a mamá, Angélica María, ‘La Vale’ fue cuestionada sobre su nueva y esbelta figura. “No hay magia ni nada, yo estoy con un tratamiento y con un doctor que me enseñó a comer, a hacerlo balanceado, luego el ejercicio, que dice mi mamá que es para hombre, más los ensayos de Vaselina, sí fue un todo, pero ya regresé a ser yo”, expresó.

“Fue un problema hormonal, y por fin una doctora le atinó, por lo que empecé a bajar”, explicó la actriz de 48 años, quien anteriormente había compartido que tras hallar la causa detrás de su aumento de peso, se había sometido a un proceso de desintoxicación. A su vez, Angélica mostró su disposición a que la vean comer “para que vean que no fue bypass ni manga gástrica”, dijo entre risas, refutando así los rumores detrás de la transformación con la que ha perdido unas 44 libras.

“El problema que tuve sí fue un problema de salud, cuando llego con esta nueva ginecóloga-endocrinóloga me dice: ‘Te tengo que bajar de peso antes de que llegues a tus días difíciles de la menopausia’”, contó la intérprete, quien reveló que el momento en el que notó más su sobrepeso fue cuando tuvo a su hijo Daniel, en 2014.

©Premio Lo Nuestro



El cambio físico de la actriz ha sido notorio.

“Pero curiosamente cuando más gorda estuve más querida me sentí, por eso yo creo que me tardé tanto en bajar de peso”, confesó la actriz, quien a su vez destacó el apoyo que encontró en personas como el productor Morris Gilbert, con quien trabajó en Mentiras, El Musical, en una época en la que incluso lloraba porque no le quedaba el vestuario.

©GettyImages



Actualmente se encuentra feliz y saludable.

El momento en el que empezó a recibir bullying por su peso

En otro momento de la conferencia de presa, Angélica recordó el momento de su carrera en el que empezó a recibir comentarios negativos por su aspecto. “A mí el bullying me empezó en Soñadoras, porque como salía de bulímica”, recordó sobre su experiencia en la telenovela de Televisa transmitida entre 1998 y 1999.

“Ahí sí sentí el bullying gacho y yo decía: ‘¿Por qué dicen que estoy gorda?’, y me veía en el espejo y yo me creía que estaba gorda. Al lado de Michelle Vieth cualquiera es gorda, la verdad”, dijo, refiriéndose a una de sus compañeras en dicho melodrama. “Gracias a Dios estaba haciendo ese personaje de bulímica y por eso nunca me enfermé de más”, destacó.

