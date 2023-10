Fernando Colunga revela que tiene pareja y explica sus razones para proteger su privacidad

Fernando Colunga volverá a la pantalla chica con El Maleficio (Las Estrellas), bajo la producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro’, el próximo13 de noviembre. En medio de la expectación que ha causado esta vuelta a la televisión, el galán de telenovelas habló como nunca acerca de su vida amorosa, asegurando que su corazón está ocupado en estos momentos. Además de eso, el actor de legendarias producciones como Ábrazame muy fuerte habló de sus razones para mantener su vida privada lejos de los reflectores.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta de que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que no era mi camino” dijo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

El actor, quien ha compartido créditos con Thalía y Aracely Arámbula, reveló que sí tiene una pareja en la actualidad y que incluso, varios periodiatas reconocidos lo han visto en compañía de “su mujer”, pero que por respeto a él y su hermetismo, han optado por guardar silencio. “Yo me he encontrado viniendo con mi mujer, un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa, y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”, explicó.

Eso sí, Colunga fue cuidadoso de no revelar en la entrevista la identidad de la mujer con la que ha compartido su vida últimamente. Así que, esto aún continúa siendo todo un misterio.

Celoso de su vida privada

El actor de 57 años añadió que no tiene interés en revelar detalles de su vida privada, sobre todo por lo complicada que es la industria del entretenimiento. “Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, señaló.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.