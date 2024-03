¿Qué opina Fernando Colunga sobre la paternidad?

Fernando Colunga es hoy uno de los actores mexicanos más reconocidos por su trabajo en la televisión. Sin embargo, su vida personal está envuelta en un halo de misterio, a raíz del estricto hermetismo que el intérprete mantiene sobre su entorno privado. A pesar de esa situación y de ciertos rumores que lo persiguen, como el hecho de relacionarlo sentimentalmente con la actriz Blanca Soto, Colunga no ha dudado en abrirse públicamente frente a la prensa, ávida por conocer a profundidad su historia más allá de los reflectores, como cuando declaró que disfruta de una relación sentimental, agradecido con su mujer por ser compresiva con él. A propósito de esas charlas, el intérprete también se ha referido a la paternidad, revelando si desea o no debutar en esta faceta.

Fernando Colunga ha expresado abiertamente su postura sobre la paternidad.

Colunga sobre la idea de convertirse en papá

A lo largo de estos meses, Colunga ha concedido algunas entrevistas en las que los aspectos personales se anteponen de manera inevitable. Amable como suele ser en cada encuentro, tiene claro su proceder con los periodistas, pues si bien no ha dudado en responder a las preguntas con matices personales, sabe fijar barreras infranqueables. Más allá eso, el consolidado galán de melodramas destapó recientemente una de las mayores incógnitas entre quienes siguen de cerca su trayectoria, cuando a pregunta expresa de la periodista Mara Patricia Castañeda, reveló si tiene deseos de convertirse en papá, respondió a esto con firmeza.

“Yo todavía estoy en el proceso, sí (quiero tener hijos), yo soy niñero, yo también eso lo he dicho varias veces. Yo nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando…”, expresó durante una plática con la periodista de espectáculos realizada en octubre de 2023. “Por eso hace rato que me decías del destino, te digo: ‘Sí, yo sí creo en el destino’ porque la vida en algún momento como que te lleva por otro camino, como que te dice: ‘No, aquí no, acá tampoco’, no es porque uno no quiera…”, expresó, para luego referirse a lo complicado que puede ser establecer dinámicas familiares por la naturaleza de su profesión. “Obviamente si volvemos a lo que es nuestro trabajo, es bien demandante y es difícil…”, apuntó.

El galán de telenovelas ha sido hermético con los asuntos relacionados a su vida privada.

¿En tiempo para ser papá?

Lejos de lo que implica el paso de los años, Fernando asegura tener total disposición para ser papá en cuanto eso sea posible. Mientras tanto, mantiene firme la idea de que la vida misma se encargará de ponerlo en el lugar y en el instante adecuado para que eso ocurra, a pesar de que desde hace un tiempo ha contemplado la idea de tener un hijo. “Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento vas derecho y te dice que para la derecha, y luego te dice que para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo…”, afirmó en una entrevista concedida al programa televisivo Hoy Día en enero de 2020.

Como pocas veces, Colunga también habló en una reciente entrevista de su pareja.

Colunga confirmó que tiene pareja

A la par de su reciente regreso a la televisión mexicana como protagonista de El Maleficio, en Televisa, Colunga está feliz por la estabilidad que rige su vida en estos momentos, pues ha confirmado que se encuentra enamorado. Sin revelar la identidad de la mujer que hace latir su corazón, expresó así su satisfacción en entrevista con Mara Patricia Castañeda: “Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante…”, dijo en la reveladora conversación.

