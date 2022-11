Fernando Colunga explica su repentina salida de ‘Malverde: el santo patrón’

Ha aprovechado el tiempo lejos del ojo público

El galán de telenovelas como La Usurpadora y María, la del Barrio, contó en qué había estado ocupando su tiempo los años que estuvo alejado de los reflectores. “He estado trabajando detrás de las cámaras, escribiendo, he estado produciendo, no he parado he estado este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe qué hay detrás de esto, pero llevamos preparándolo más de dos años”, explicó.

En esta oportunidad el actor también explicó la razón por la que, a diferencia de muchos famosos, no tiene redes sociales. “A mí me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede y creo que hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas que creo que en una red social no podría yo atenderlos como se merecen, con el respeto y cariño, prefiero estar a un lado”, explicó.

