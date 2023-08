En cuanto a Bridget Moynahan, ella siguió adelante con su carrera como actriz y la crianza de su hijo, y en 2015 se casó con el empresario Andrew Frankel. En el libro Our Shoes OurSelves (2019), la estrella de televisión habló abiertamente de cómo fue que ella y su ex sobrellevan la responsabilidad de su hijo.

“Tom y yo tomamos la decisión de criar a un hijo juntos y ambos hemos encontrado socios en este camino que no solo nos han apoyado en la crianza de ese niño sino que también aman a nuestro hijo como si fuera suyo”, explicó. También se refirió al amor que Jack recibe por parte de Gisele y de su actual esposo. “No creo que se pueda pedir más que eso. Mi hijo está rodeado de amor”.