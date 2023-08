Salma Hayek dedica una cariñosa —y demorada— felicitación de cumpleaños a Antonio Banderas

Puede que ya hayan pasado unas horas del cumpleaños de Antonio Banderas, pero aún le siguen llegando buenos deseos y mensajes cargados de cariño, como el que le dedicó su querida amiga la actriz Salma Hayek. La estrella compartió en sus redes sociales una publicación acompañada por un mensaje y una serie de imágenes de hace ya más de 30 años, de cuando filmaron Desperado, bajo la dirección de Robert Rodríguez.

Salma Hayek y Antonio Banderas tienen una amistad de más de 30 años

“Feliz atrasado cumpleaños, mi amigo @antoniobanderas. Desde las risas que hemos compartido hasta los sueños que hemos perseguido. Espero que tu año esté lleno de amor, alegría y todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer”, escribió la actriz a su querido amigo, con el que cruzó su camino por primera vez en Desperado y desde entonces, construyeron una sólida amistad.

A pesar de que ambos han destacado en Hollywood y que se ha visto involucrados en diferentes proyectos, esto no ha sido impedimiento para que su amistad florezca y se encuentren en cintas como Spy Kids o Frida. Su trabajo más reciente fue en 2022, cuando volvieron a compartir créditos en la pantalla grande, prestando su voz en la película animada Puss in Boots: the last wish, donde el español dio vida al Gato con Botas, mientras que la estrella mexicana prestó su voz a Kitty Soft Paws.

Un recuerdo de miles con Salma Hayek

En entrevista con HOLA! USA el año pasado, Banderas habló sobre uno de sus tantos recueros con la protagonista de Frida. Esta memoria se remonta a los tiempos de Desperado y del día en que ella hizo el casting para el papel de Carolina.

“El día que hice la prueba a cuadro con ella, yo ya estaba en la película Desperado, pero ella no, y no diré nombres, pero hubo actrices muy famosas que vinieron a hacer esa audición”, contó. “Y recuerdo lo nerviosa que estaba. Recuerdo que tuve una escena con ella, y la estaba abrazando, y ella puso su mano en mi hombro. Ella estaba temblando tan fuerte. Eso casi me hizo llorar, podía sentirlo en mi hombro. Yo recuerdo eso. Eso fue hace mucho tiempo. Ella es una mujer muy inteligente. La vida nos da cartas a todos, y con las cartas que recibió, jugó el mejor juego que pudo jugar”.

Salma Hayek y Antonio Banderas en ‘Desperado’