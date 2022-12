Antonio Banderas comparte su recuerdo favorito al lado de Salma Hayek: ‘Casi me hizo llorar’

Hace 11 años dijiste que ‘El Gato con Botas’ era un ‘actor de reparto y ahora es una estrella’. ¿Recuerdas el momento en que te diste cuenta de que eras una estrella?

Realmente no. No en mi caso. Supongo que depende de qué carrera, puedes tener un gran éxito muy temprano en tu carrera, un éxito extraordinario, y luego te das cuenta, ‘oh, algo está pasando’ y es un impacto. Pero en mi caso particular, no fue así. Fue muy progresivo. Empecé con el teatro. Quiero decir, estoy hablando de hace 50 años, ¿verdad? Y luego comencé con pequeños personajes en las películas, y fue algo que poco a poco fue creciendo, no de repente. Entonces me llegó de una manera mucho más natural. Y tuve tiempo de ver los peligros que rodean a las celebridades y ser famoso y todas las vidas paralelas que existen alrededor de los actores. Yo, me dije muy temprano en mi carrera, ‘¿para qué estoy aquí?’ Estoy aquí para lo que sucede entre la acción y el corte. Estoy aquí por lo que sucede desde el momento en que sube y baja el telón. Esa es mi vida. Todo lo demás que sucede a tu alrededor, por supuesto, tienes que jugar con ello de la mejor manera posible. Pero lo importante son las otras cosas. Así que me convertí en una estrella muy poco a poco.