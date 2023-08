Luna, la hija de Gregorio Pernía, se sincera sobre su dura etapa escolar: ‘Pasé por una clase de bullying’

Luna, la hija de Gregorio Pernía, se sinceró a través de sus redes sociales sobre lo dura que ha sido su etapa escolar, en especial el bachillerato. La adolescente de 17 años indicó que por mucho tiempo mantuvo su faceta como estudiante alejada de los reflectores, pues vivió experiencias agridulces. Además de esto, la joven, quien ganó con su padre el reality de Así se Baila (Telemundo) contó que fue víctima de bullying.

©GettyImages



Gregorio y Luna Pernía en ‘Así se Baila’

“Sé que nunca he tocado este tema nunca ni di muchos detales sobre mi etapa escolar. No fue muy convencional debido a la carrera de mi papá, nos tocaba viajar mucho así que dependíamos mucho de ese trabajo”, empezó a decir la jovencita.

“El lado positivo era que conocía nuevos amigos y nuevos lugares y eso me ha servido mucho en este momento de mi vida a acoplarme mejor a los lugares, a las personas, a los cambios porque toda mi vida esutve acostumbrada a cambiar un montón, entonces ese fue el lado positivo”, indicó.

“El lado doloroso era que muchas veces era como que me encariñaba un montón y me costaba mucho dejar ir, más que todo cuando estaba muy chiquita”, añadió.

“Cuando cambié de colegio, al bachillerato, cuando tenía 14 años pasé por una clase de bullying. Hoy a mis 17 años agradezco un montón eso, me enseñó a cerrar ciclos, a perdonar, a vivir sin rencor, a perdonar en serio de corazón, a pasar la página, a sacar a las personas que no aportaban a mi vida, siento que esa es lo más importante que me dejó esa etapa”, expresó la joven, con los ojos vidriosos y la voz entrecortada.

©@soylunapernia



Luna Pernía con su diploma

Luna comentó que decidió hablar de este tema ahora porque le llegaron unas fotografías del día de su graduación, por lo que le pareció oportuno para cerrar ese ciclo de una vez por todas. “El colegio me dejó muchas cosas bonitas, en unos años me voy a reír, y diré ‘oye qué buenos momentos’ y de los malos, se olvidan, aprendí que uno no tiene que quedarse con eso. Me siento feliz y muy orgullosa de mí por haber logrado y cerrado ese ciclo. Fue muy difícil porque faltaba mucho al colegio y hay veces que me costaba un monton entrgar las cosas”, añadió.

Ante el duro testimonio de su hija, el actor de Sin senos no hay paraíso reaccionó, mostrándole su apoyo incondicional, además de expresarle cuanto la admira. “Mi niña bella, todos hemos aprendido contigo en familia, eres perseverante cuando algo te gusta y te aporta, la vida es bella dependiendo como la vivas, la mires y la pienses, hay un camino bonito por recorrer, Dios nos bendice en familia, vamos a seguir haciendo las cosas de corazón, con pasión y honestamente, solo Dios nos pondrá donde el quiera; dependiendo de nuestras acciones, pensamientos, siendo generosos, solidarios como te lo he dicho siempre, sabes que te amo; eres la niña de mis ojos”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.