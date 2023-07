El emotivo último adiós de Andrea Legarreta a su mamá, Isabel Martínez

Andrea Legarreta, mejor conocida por ser presentadora del matutino mexicano, Hoy, sufrió la lamentable pérdida de su mamá este domingo. Por la tarde, la también actriz compartió con sus seguidores la triste noticia que opacaba a su corazón, pues su madre, Isabel Martínez, de cariño ‘Chabelita’, falleció justo el día que celebraba su aniversario de bodas número 57.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, escribió junto a una galería de los buenos momentos en familia.

Andrea recién reveló que se enteró del fallecimiento de su mamá luego de que ella y sus hermanos le enviaran mensajes de texto y le hicieran llamadas, sin contestar nada. La inquietud se apoderó de ellos: “Mi mami era muy madrugadora. Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz”, contó.

Y agregó que la señora ya se había levantado de su cama y tenía listo su maquillaje, pero algo la hizo regresar a acostarse. “La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta. Y bueno. La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir”, detalló.

El aniversario más doloroso

Horas antes de compartir la terrible noticia, Andrea publicaba una extensa felicitación para sus padres, quienes ese mismo día celebraban 57 años de haberse dado el “sí, acepto”, una historia de amor que coincidió con la amarga despedida.

En medio del intenso dolor, Andrea y sus hermanos leyeron a su mamá la carta que el gran amor de su vida le escribió por su aniversario. Junto a ella, un arreglo de rosas así como un dije con forma de corazón que ya no usó.

“Sabemos que tomará tiempo… Pero juntos en amor saldremos un día a la vez. ¡¡Gracias por todos sus amorosos mensajes!! ¡¡Gracias por tanto amor para ella y para nosotros. ¡¡Nos hace tanto bien!! ¡¡Bendiciones a todos!!”, concluyó la presentadora.

