Danna Paola defiende a Rosalía y Rauw Alejandro: ‘Ya dieron una declaración y piden respeto’

Con una carrera de más de 20 años, Danna Paola conoce muy bien el medio del entretenimiento, y sabe lo difícil que es lidiar con situaciones personales siendo una figura pública. Es por eso que fue inevitable para ella opinar al ver las especulaciones que han circulado a raíz de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Y es que, si bien el cantante desmintió haberle sido infiel a la española, eso no ha frenado los señalamientos en redes sociales. Ante este escenario, la mexicana ha querido compartir un contundente mensaje.

©@dannapaola



Danna siempre ha sido una persona franca y transparente.

Todo comenzó cuando Álex Hoyer, novio de Danna, pidió a través de Threads dejar en paz a la expareja. Ella retomó este mensaje y expuso su postura ante las versiones que han circulado sobre los motivos de la ruptura de Rosalía y Rauw. “Nadie pidió mi opinión, pero qué pe*o con toda la gente que comenta y se monta películas en la cabeza con las rupturas de los artistas, son súper tóxicos y además creen saberlo todo, lol”, escribió.

“Déjenlos en paz, cada quien vive su duelo distinto, es muy cansado lidiar con opiniones cuando ya dieron una declaración y piden respeto, ¿ahora resulta que la gente sabe más que ellos? Wtf (sic), agregó en su mensaje Danna, quien se ha caracterizado por su personalidad franca y directa.

©@dannapaola



A Danna le ha tocado vivir una ruptura bajo el ojo público.

“Además, sea verdad o no lo que haya pasado, tener una relación pública no es fácil, pero de ahí a tirar tanto hate no está nada cool, respetemos el corazón y los procesos de cada quien. No sean tóxicos ni haters”, pidió al finalizar su intervención. Y es que, Danna sabe por experiencia propia lo duro que es lidiar con una ruprura bajo el ojo público.

Un gran momento de su vida y su carrera

A sus 28 años, Danna Paola atraviesa por un gran momento en todas las facetas de su vida, pues por un lado su relación amorosa con Álex Hoyer marcha viento en popa; y en lo profesional las cosas no podría ir mejor.

El pasado fin de semana tuvo su gran debut en el famoso festival Tomorrowland, en Bélgica, en donde presentó su más reciente éxito, Paranoia, en el cual colabora con el famoso DJ Steve Aoki. De hecho, junto a él hizo vibrar a cientos de personas en una noche que ella calificó de un sueño hecho realidad.

“La mejor noche amigo @steveaoki, anoche ¡#PARANOIA sonó en @tomorrowland! ¡Qué fuc**n sueño! ¡¡¡Los quiero mucho!!! ¡No puedo esperar a que la gente tenga esta canción! 🇲🇽 EN LA CASA!”, escribió al compartir un fragmento de aquella inolvidable velada, en la que además coincidió con otra gran estrella: Paris Hilton.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.