La esposa de Carlos Rivera se embarazó in vitro pero aclara: ‘No tenemos un tema de infertilidad’

Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez cuentan los días para convertirse en padres, pues se encuentran en la recta final de su dulce espera. La pareja, que se casó el año pasado en la más estricta intimidad, anunció en marzo la espera de su primer bebé, revelando que se trataba de un varoncito y llevaría el nombre de León. El tiempo ha pasaod muy rápido y su debut en la paternidad está a la vuelta de la esquina, y ha sido precisamente en esta cuenta regresiva que la conductora ha querido compartir algunos detalles que pocos sabían sobre su embarazo, entre ellos que recurrió a una fertilización in vitro.

Cynthia acudió fue entrevistada por la periodista Pati Chapoy para el programa Ventaneando (TV Azteca), y el embarazo de la conductora fue uno de los temas de los que hablaron. Pero antes, la esposa de Carlos hizo un breve repaso de su relación con el cantante, cuyo inicio data de casi 9 años, y contó que antes de casarse vivieron juntos, decisión propiciada en parte por la pandemia.

Sobre su dulce espera, la exconductora de Venga la Alegría (TV Azteca) reveló que años atrás había tomado una decisión importante sobre su cuerpo y futura maternidad. “No recuerdo si fue a los 34 o 35 años, yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás, pero sabía que, para eso, al final la mujer es la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, no tienes que dejar de trabajar tampoco, pero es un poquito bajarle”, explicó. “Yo decía ‘Es que ahorita no, porque estoy en esto, estoy en novela, estoy en tal’, entonces lo que hice, fue congelar óvulos, ya teníamos el plan y empezaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo”, recordó.

Y entonces, ya estábamos con el plan de ser papás con el proyecto de ‘sí ya queremos embarazarnos’, y le digo: ‘Entonces, o sea, la boda qué onda, bebé, boda’. Y dice: ‘Lo que tú decidas, lo que tú quieras. Si quieres primero bebé y luego ya organizamos la boda’ y digo: ‘Ay no ya, primero boda. Hacemos la boda y ya regresando de la boda, ya nos embarazamos’”, relató.

Nunca hubo un tema de infertilidad

“Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”, explicó Cynthia. “Pero yo tenía mis óvulos de mucho más joven”, expuso la conductora, quien actualmente tiene 39 años.

“Entonces me dijo el doctor: ‘Lo podemos intentar natural o con los óvulos’. Pero al final los óvulos, si hacemos un tratamiento, es como si me hubiera embarazado de esa edad. Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va contando y va disminuyendo la calidad”, explicó. “Fue el año pasado que dijimos: ‘Hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos’ y nos pegó a la primera”, recordó. “’Fue un embarazo in vitro”, dijo.

“Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso. En apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo”, dijo agradecida, y reveló que su bebé pesa en este momento unos 3 kilos. Sobre la fecha exacta de nacimiento dijo: “Es difícil saberlo porque quiero que sea parto natural, al final lo que sea mejor para los dos”, agregó.

