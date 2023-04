Cynthia, la esposa de Carlos Rivera, presume su pancita de embarazo en la playa

Los días son más dulces para Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez desde que supieron que se convertirían en padres, un sueño que habían tenido desde hace tiempo y que por fin podrán materializar. Si bien la pareja se ha caracterizado por ser reservada en cuanto a su relación amorosa, no pudo evitar compartir con el público la buena nueva de su bebé en camino. Fue el pasado 28 de marzo cuando el cantante y la conductora hicieron el gran anuncio, revelando que tendrán un hijo que llevará por nombre León. Rumbo a su gran debut en la maternidad, la futura mamá ha mostrado su crecida pancita de embarazo en medio de una escapada a la playa.

©@cynoficial



La conductora presumió su crecido ‘baby bump’

Este 13 de abril, Cynthia tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunas postales en medio de su dulce espera. La exconductora de Venga La Alegría (TV Azteca) aprovechó la calidez de la luz al atardecer para hacer un posado muy especial y mostrar cuánto ha crecido su baby bump. Ataviada en un bikini negro, la esposa de Carlos lució hermosa con el mar como telón de fondo.

“Babymoon con mi amor”, escribió la también egresada del reality La Academia en su publicación. Aunque no reveló si se refería a su bebé o a su esposo, no sería para nada extraño que haya viajado en compañía de Rivera y que incluso él haya sido el autor de las fotografías que ella compartió. “👶🏻🦁💙😍”, fue la reacción de él en los comentarios.

©@cynoficial



Cynthia lució hermosa en su posado pre-mamá

Cynthia no reveló el destino en el que se encontraba y aunque en un primer momento podría pensarse que se trataría de alguna de las bellas playas que posee el Pacífico mexicano, también es probable que sea un lugar fuera de su país natal.

Y es que Carlos tiene programado un concierto en el Estadio Nacional en San José, Costa Rica, para el próximo 15 de abril, por lo que no sería de extrañar que la conductora haya viajado con él para descansar unos días antes de su presentación. De hecho, Cynthia compartió en sus historias que estaba disfrutando de un “chocolatito caliente para dos”, lo que refuerza la idea de que está con su marido, quien hasta ahora no ha compartido ninguna postal playera en sus redes sociales.

©GettyImages



Carlos está en medio de una gira internacional

¿Cómo se ha sentido Cynthia en su embarazo?

La semana pasada, la conductora compartió con sus seguidores cómo se ha sentido en su dulce espera. “Ahorita me siento con muchísima energía, de hecho, me preguntan si no me muero de sueño y la verdad es que no, los primeros tres meses sí como que me podía recargar y me quedaba dormida donde sea, pero ahorita me siento como con muchísima energía”, compartía.

“Ya regresé a hacer ejercicio, a la caminadora, al ejercicio que me recomendó mi ginecóloga, y me he sentido súper bien, gracias a Dios”, agregó. También reveló que todo parece ir bien con respecto a la salud de su bebé. “Todos nuestros estudios están perfectos, ¡estamos fuertes y saludables!, tomando vitaminas prenatales todos los días”, contó.