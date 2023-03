Así fue la íntima boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en España

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen una de las relaciones más discretas del espectáculo, al grado que su hermetismo llevó a que sus fans pensaran en varias ocasiones que se habían separado, por lo que su boda fue una grata sorpresa para todos. Pero bien dicen que el amor y la felicidad no se pueden ocultar, y de lo más contento, el cantante por fin reveló los detalles de su compromiso y la boda de ensueño.

“Llegó la pandemia fue que tomamos ya la decisión de vivir juntos y obviamente ya al estar así dije, no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio en Madrid, hace año y medio”, reveló en una charla con la periodista mexicana, Pati Chapoy.

Carlos y Cynthia se casaron el año pasado, celebrando su amor con una ceremonia bastante íntima en España. “Fue muy poquita gente, la hicimos muy en privado y lo hicimos allá. No queríamos que nadie se enterara antes, y después”, confirmó sobre la privacidad que tanto los caracteriza.

Incluso recordó aquella foto de la pareja junto al Papa Francisco, que se filtró por un sacerdote que dio la noticia a nivel internacional: “Me acuerdo. Yo he estado un par de veces con el Papa, y veo a los fotógrafos, y le digo a Cyn: ‘Estas fotos van a salir’. Y el que tuvo la culpa fue un padrecito que etiquetó a (el programa) Ventaneando porque puso: ‘Me pareció ver a Cynthia y a Carlos con el Papa’, puso la foto porque la compró, además, muy buen reportero”, explicó entre risas.

El lugar fue soñado, en la Ribera del Duero, en donde se dio cita un selecto grupo de familiares y amigos. “Estuvieron nuestras familias y literalmente diez parejas de amigos cercanos, algunos de allá y algunos de aquí”, dijo. Y recordó un gran detalle con su padre, quien falleció el año pasado. “Mi papá estuvo ahí. De hecho, las últimas fotos que tenemos con él son ahí”.

Un hombre muy enamorado

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en 2005, cuando ambos participaron en el reality mexicano La Academia, mismo que ganó Carlos en la que fuera la tercera temporada del programa. Sus carreras siguieron su curso: él como cantante y ella como actriz y presentadora de televisión. Sus caminos parecían separados cuando él se fue a España para protagonizar la obra de teatro El Rey León, pero el destino estaba trazado y, a su regreso a México en 2015, ella aprovechó para entrevistarlo, una charla en donde su relación pasó de amistad a algo más.

Carlos ahora ve en ella a su esposa, una mujer a la que sigue admirando y de quien está profundamente enamorado. “Es la mejor persona que conozco en mi vida. No conozco a nadie con esa calidad humana, con ese desinterés por amar a los demás”, dijo. Y continuó: “Ama a sus papás, los tiene en un altar. Y yo le aprendí mucho a ella, en la manera en la que ella los trata y lo que hace por ellos, lo que hace por su familia también soy así, es la mujer perfecta para mí y es real. Me conoce más que nadie, me ama como nunca nadie me había amado”.

