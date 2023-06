Carlos Rivera revela la fecha en la que nacerá su bebé, León

La ilusión de pronto convertirse en papá tiene muy emocionado a Carlos Rivera, quien pronto recibirá a la cigüeña al lado de su esposa, Cynthia Rodríguez. El actor y cantante ya había adelantado que su bebé es niño y llevará por nombre León, y ahora contó un detalle más de la dulce espera, pues reveló para cuando está programado que nazca el pequeño.

©@fayotep



Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

En su visita al set de Despierta América, el mexicano comentó que él y la presentadora de TV planearon la fecha en la que llegaría el pequeño. Y es que cuidaron cada uno de los detalles del alumbramiento, pues querían que su bebé llegara al mundo bajo el signo Leo.

“Estamos esperando que llegue en agosto y sea Leo... Leo, León, todos mis amigos me han dicho lo mismo sabes, no podía haber sido de otra manera”, contó en el matutino de Univision. ”Lo pensábamos desde hace mucho tiempo, aunque realmente no nos tardamos mucho en lograrlo, sino que decidimos a que fuera un momento exacto... cuando nos decidimos estábamos muy felices“, aseguró.

Aunque él y su esposa son muy reservados con su vida personal, la dicha del bebé los hizo abrirse un poco más, tanto que Carlos no se limitó a contar que Cynthia “está hermosa” ahora que se le nota más el embarazo.

Un nombre con un gran significado

A finales de marzo, Carlos Rivera confirmó la buena nueva de que será papá. Con una linda foto en sus redes sociales, en la que mostró un muñeco con forma de león junto a unos apatitos azules, reveló que el nombre de su pequeño será León.

©Custom



A finales de marzo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron la buena nueva de que serán padres

Para el cantante este nombre tiene un gran significado y es que, como explicó, haber protagonizado la versión mexicana del éxito de Broadway, El Rey León, fue un parteaguas en su vida. Ahora, el pequeño no sólo llevará ese nombre que tanto significa para él, sino que también nacerá bajo el signo zodiacal Leo, lo que para los futuros papás es una hermosa coincidencia.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...