Kylie Jenner prueba el filtro viral que envejece y no está nada contenta con el resultado

Kylie Jenner se sumó a la tendencia del momento al probar el filtro con el que agregaría varios años a su imagen actual. En un video que se hizo viral por su honesta reacción, se puede ver a la menor de las Kardashian Jenner con la cara limpia para probar la simulación de Inteligencia Artificial que en los últimos días se ha hecho muy famosa entre los usuarios de TikTok.

Impactada por el resultado, la empresaria de 25 años no está nada contenta con la idea de cómo podría lucir su cara dentro de unos años. En su versión futura luce con arrugas muy visibles y huellas de la edad muy marcadas, especialmente en el surco nasogeniano y las bolsas debajo de los ojos, dando la apariencia de un semblante bastante cansado.

“No. No me gusta. No me gusta para nada. No... No”, expresa mientras observa su rostro, intentando mejorar la expresión con algunas poses y hasta arreglando su cabello, pero sin cambiar de opinión.

Aunque a ella no le agradó el resultado, sus fans aseguran que aún con las arrugas se ve muy linda. Incluso hay quienes encontraron un gran parecido con el look actual de su mamá, Kris Jenner.

Un filtro que puede ayudar a frenar la huella del tiempo

Aunque a muchos ha dejado impactados por cómo podrían lucir en 50 años, la realidad es que es sólo una simulación que no considera otros aspectos del envejecimiento, como la pérdida de volumen en diferentes áreas de la cara.

Pero también existe el lado positivo de este filtro, pues algunos usuarios han podido ver los puntos clave a los que deben poner atención en la actualidad para lucir mucho mejor en el futuro.

Algunos dermatólogos dentro de la plataforma explican que la gente puede agregar el bloqueador solar a su rutina de skin care, así como sueros hidratantes como el ácido hialurónico o retinol para frenar externamente los signos de la vejez.

