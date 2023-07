Revelan posible causa del fallecimiento del nieto de Robert De Niro

El lamentable fallecimiento de Leonardo De Niro, nieto de Robert De Niro, conmocionó a jóvenes y adultos por igual. Este lunes, la familia del actor confirmaba la pérdida del joven a los 19 años y las dudas de lo que sucedió empezaron a surgir entre familiares, amigos y fans del histrión. Una historia trágica en la que Drena De Niro, madre del joven, parece haber hecho pública la probable causa de muerte de su hijo.

Con un tajante mensaje en el que se percibe el dolor de una madre, Drena publicó en sus redes sociales: “A la persona que le vendió a Leo las drogas con fentanilo que nos lo arrebató, espero que cada día pienses en mí y en mi familia. Nos mataste a todos”.

Drena publicó sus fuertes palabras junto a la imagen con la que confirmaba un día antes la noticia más triste que tendría que dar de forma pública. “Es con un shock y tristeza inmensos que despedimos a nuestro amado hijo, Leo. Agradecemos por las muestras de cariño y apoyo y pedimos privacidad en este inconsolable momento de duelo”, se puede leer en la foto.

Sin embargo, horas después editó la descripción de su publicación cambiándola sólo por emojis de corazones rotos, llanto, manos orando y palomas en signo del descanso eterno de su hijo.

Leonardo fue encontrado sin vida el domingo 2 de julio las 2:20 p. m. en 55 Wall Street en el bajo Manhattan. Según las autoridades de Nueva York, el personal médico lo declaró muerto al momento de intentar darle los primeros auxilios.

De acuerdo a reportes de TMZ, Leo habría sufrido una sobredosis luego de haberse quedado solo en casa. “Estaba cuidando su hogar y se encontraron drogas y parafernalia de este tipo cerca de su cuerpo”, citan según fuentes policiales. Fue encontrado por un amigo que, preocupado por su salud, lo fue a buscar para checar cómo estaba.

El dolor de sus padres

Drena ha estado activa en las redes sociales, en donde parece haber encontrado un canal para liberar el inmensurable dolor de haber perdido una gran parte de su alegría. Tras confirmar el terrible suceso, emitió un conmovedor mensaje para Leo: “Mi hermoso y dulce ángel. Te amo más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida”.

Y continuó: “Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá”. Drena extendió su sentir a Carlos Mare, padre de Leo: “Fuiste tan amado y apreciado y desearía que el amor solo pudiera haberte salvado 😞 Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare 😢💔. Descansa en paz y paraíso eterno mi querido niño 🙏🏽💔💔💔💔🕊️🕊️🕊️”.

El actor, quien también se encuentra desconsolado, respondió a Drena: “Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos”, escribió Mare. “Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”, agregó en su comentario.

