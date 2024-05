Angelique Boyer acaba con los rumores, ¿está embarazada?

La maternidad es un asunto en el que todo está claro para Angelique Boyer quien, a lo largo de su relación amorosa con Sebastián Rulli, no ha escapado de los rumores relacionados con el embarazo. Una vez más, la actriz se ha colocado en la mira, luego de que su guapo novio compartiera un video en el que ella aparece caminando, pues hubo quienes notaron un abultado vientre, suponiendo de inmediato que un bebé venía en camino. Al respecto, la protagonista de telenovelas se ha pronunciado para poner punto final a las dudas, sin dejar de reiterar lo que piensa de tener hijos en un momento como este.

©@angeliqueboyer



Angelique Boyer disfruta de su noviazgo con Sebastián Rulli.

¿Angelique Boyer está embarazada?

Luego de vacacionar unos días, Angelique aterrizó en la Ciudad de México, instante en el que fue abordada por la prensa, ávida por saber si es cierto o no que está embarazada, luego de lo que se aprecia en el clip. En tono simpático, la actriz reveló cuál fue la consecuencia a la que se enfrentó Sebastián, quien subió el comentado video a las redes sociales. “Ese día Sebas durmió en el piso por subir ese video. Qué les digo, no coman tanto jamón serrano y cerveza porque pues eso pasa…”, expresó entre risas, declaraciones retomadas por el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

De esta manera, Angelique deja claro que no está embarazada, admitiendo que el revuelo ocasionado por el video es un asunto que simplemente toma con humor. “Sí, no sé, la bufanda, el suéter. La verdad no me importa, es un chascarrillo…”, dijo en la charla, en la que además confirmó que la idea de ser mamá es un asunto lejano para ella: “Pero bueno, nada, se quedarán con las ganas…”, expresó visiblemente tranquila la intérprete. De hecho, envió un mensaje a todos aquellos seguidores que viven con la ilusión de verla en su faceta como mamá, luego de que la reportera que la entrevistaba le comentara que eso es algo muy ansiado por el público. “Sí, pero ellos no lo van a llevar a la universidad, a la escuela, no le van a pagar la manutención. Salen caros los niños hoy en día…”, expresó.

©@angeliqueboyer



Angelique Boyer negó que se encuentre embarazada.

La postura de Angelique sobre la maternidad

En ocasiones anteriores, Angelique ha sido muy directa al reconocer que no desea tener hijos. Mientras tanto, disfruta de su relación de varios años junto a Sebastián Rulli, con quien ha podido consolidar importantes acuerdos en su relación de pareja. “La verdad estoy cada día más convencida de que es probable que yo no tenga hijos…”, comentó la actriz en una charla concedida al programa Hoy dos años atrás. Así mismo, se refirió a las reacciones que tienen varias personas ante este tipo de decisiones. “Estamos viviendo épocas muy diferentes, sin embargo, sigue habiendo mucho juicio, pero la verdad es que es algo que a nadie le importa…”, explicó.

©@angeliqueboyer



Angelique afirma que, aunque no desea tener hijos, admira el trabajo de las mamás.

A pesar de tener claro que no desea ser mamá, Angelique admira el trabajo y entrega de las mujeres que han asumido este papel. “Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres...”, dijo en una plática concedida a Mamás Latinas en marzo de 2021.