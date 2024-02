Ajena a los rumores, Angelique Boyer presume su amor con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, sin embargo, no están excentos de estar en medio de rumores. El pasado jueves empezaron a correr las versiones de que los actores habían pusto fin a su relación de casi 10 años. Varios de sus seguidores se mostraron alarmados ante dichas versiones, pues los enamorados recién regresaron de unas espectaculares vacaciones por Sudamérica. Dejando de lado los falsos reportes, la estrella de Teresa compartió una publicación que tranquilizó a sus fans dejando ver que su relación con el actor argentino está bien.

A propósito de sus recientes vacaciones por el sur del continente, Angelique compartió una serie de postales que aún le faltaban por publicar en sus redes. El contexto de las fotos se dio en medio del jueves de throwback ‘tbt’, así como entre las especulaciones del supuesto fin de su relación. “TBT Una maravilla natural del mundo 🗺️ ☑️ Un lugar que une 3 fronteras de países que amo! Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora conozco los 3 un poquito, vamos por mas 🙌Iguazú en Guaraní AGUA GRANDE ✨🙌 La pasamos increíble”, escribió la actriz de 35 años.

©@angeliqueboyer



Angelique Boyer y Sebastián Rulli en sus fotos en las cataratas de Iguazú

Ante este lindo post, Sebastián Rulli contestó: “¡Todo a tu lado es hermoso! Pero si además es hermoso por sí solo... a tu lado se convierte en espectacular. Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca”.

“Ya ven no se andan separando, ya me andaba dando algo”, “Yo vine a confirmar mi última esperanza en el amor, espero que no terminen”, “De mis mayores miedos que esta relación termine”, “Me asusté mucho cuando vi en Facebook que se estaban separando”, fueron solo algunas de las reacciones de ‘alivio’ de sus fans al ver que Angelique y Sebastián seguían juntos y tan felices como siempre.

©@sebastianrulli



Sebastián Rulli respondió a la publicación de su novia

Un viaje inolvidable

La pareja, que cumplirá 10 años de relación en septiembre próximo, está en un gran momento de su relación después de haber pasado unas semanas viajando por el sur del continente americano. Este viaje no solo fue para conocer los lugares más bellos, sino para que Rulli reconectara con sus raíces argentinas, además de llevar a Angelique a conocer a parte de su familia y enseñarle el lugar en el que creció. En sus publicaciones sobre su paso por Argentina, ‘Angie’ reveló que quedó profundamente conmovida al ver a su pareja recordando sus viejos tiempos por la capital argentina. “Conocer la familia RULLI y pasar año nuevo con ellos ha sido un regalo que me deja mil recuerdos hermosos. Ver a ‘Sebas’ recordar y caminar por las calles en las que vivió con su familia, mirar ese brillo en sus ojos me enamora…”.

