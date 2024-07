Angelique Boyer y la emotiva dedicatoria a Sebastián Rulli por su cumpleaños

Julio es uno de los meses más especiales para Angelique Boyer y Sebastián Rulli, pues es el momento del año en el que ambos celebran sus cumpleaños. Si en días pasados el galán argentino deseó lo mejor a su guapa novia por su nueva vuelta al sol, ahora es Angelique quien ha dedicado al intérprete una profunda felicitación en su día, muy contentos de festejar en Málaga, España, acompañados por sus seres queridos. Así, la pareja de famosos da muestra del gran cariño que los mantiene unidos, tras varios años de relación en los que la complicidad entre ellos se ha fortalecido con el paso de los días.

© @sebastianrulli Angelique y Sebastián llevan 10 años como nocios.

La dedicatoria de Angelique a Sebastián

A través de sus redes sociales, Angelique envió a su novio los mejores deseos, reiterando el gran amor que le tiene y muy orgullosa de seguir escribiendo las páginas de su visa sentimental a su lado. “Hoy es un día especial, uno de esos que deberían ser declarados festivos a nivel mundial, porque hoy es tu cumpleaños. Hoy quiero verte sonreír mucho y que sientas todo el amor que nos provocas…”, escribió la guapa actriz en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, plataforma en la que suele dar vistazos de su entorno personal y de los instantes junto a su novio.

Conmovida, Angelique recordó que ya son varios años de su historia de amor con Sebastián, feliz de construir a su lado un proyecto de vida como novios. Así mismo, reconoció lo mucho que su apoyo ha sido imprescindible a lo largo de este tiempo en el que han consolidado una fuerte complicidad. “Hace diez años que entraste en mi vida y desde entonces, has sido mi cómplice en todo. Desde los momentos más hermosos hasta los más difíciles…”, dijo la intérprete de telenovelas, quien aprovechó para echar mano de su sentido del humor. “(Como aquellas veces que intento descansar y me despiertas, o que no me dejas dormir por qué roncas). ¡Qué recuerdos tan increíbles mi vida!”.

La celebración de Sebastián en Málaga

No hay nada mejor para Sebastián que celebrar junto a sus padres. En compañía de Angelique viajó hasta Estepona, en Málaga, en donde fue consentido por sus seres queridos con una fiesta familiar, pastel y abrazos. Angelique se mantuvo a su lado, disfrutando de este día en el que el galán de telenovelas dio la bienvenida a sus 49 años de vida. En su dedicatoria, Angelique le deseó lo mejor: “Amo como eres, un loco romántico que también además tiene un gran sentido del humor. Gracias por ser tan único. Tu risa alegra mis días, y tu amor y locura le da sentido a mi vida…”, escribió la actriz.

© IG @sebastianrulli Angelique Boyer y Sebastián Rulli se encuentran disfrutando de España.

Finalmente, Angelique reiteró en sus deseos, lo mucho que anhela seguir escribiendo esta historia de amor a su lado. “Hoy, en tu cumpleaños quiero desearte toda la felicidad del mundo. Que sigas siendo increíble y ejemplar. Que tus sueños se cumplan y que siempre encuentres razones para sonreír. Que sigamos haciendo muchas locuras increíbles y construyendo sueños juntos. Que las velas en tu pastel sean cada vez más. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. @sebastianrulli”, dijo.