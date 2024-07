El romántico mensaje de Sebastián Rulli a Angelique Boyer en su cumpleaños: ‘Eres mi musa’

Desde hace un tiempo, Angelique Boyer y Sebastián Rulli acomodaron todo en su agenda para poder viajar en la víspera del cumpleaños número 36 de la actriz, una aventura con la que celebrarán por todo lo alto esta fecha. Además de consentir a su novia con unas vacaciones, de las que todavía no han revelado el destino, el actor le dedicó una romántica felicitación en la que le expresó lo importante que es para él , incluso, la llamó su musa.

© IG @sebatianrulli El actor acompañó su felicitación de esta foto de la actriz

La musa de Rulli

Inspirado en el amor que siente por Angelique, su novia desde hace 9 años, el actor le escribió: “¡Feliz cumpleaños Angelique! Hoy celebro la existencia de la persona más maravillosa que tengo la suerte de conocer. Cada uno de tus días ilumina mi mundo y cada sonrisa tuya que llena mi corazón de alegría. Eres mi musa, mi confidente, mi amor. Deseo que cada instante de tu vida esté lleno de paz, amor y felicidad, tanto como tú llevas a la mía. Qué tus sueños se cumplan y que juntos sigamos creando recuerdos inolvidables. Te amo con todo mi ser cielo”.

Con este mensaje, el galán de telenovelas consiguió la reacción de más de 198 mil seguidores, pero lo más importante fue lo que provocó en la cumpleañera, quien le escribió en los comentarios: “Te amo vida de mi amor. Gracias por ser el regalo más grande y bendecido de mi vida”. En sus historias, Angelique compartió algunos detalles del viaje que emprendieron esa noche. Aunque no han revelado el destino donde celebrarán el cumpleaños de la actriz, a tenor de las imágenes, es un vuelo de varias horas.

© IG @sebastianrulli Cuando no están trabajando, Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutan de su otra pasión, los viajes

Recientemente, durante la promoción del estreno en VIX , de El extraño retorno de Diana Salazar , Angelique Boyer y Sebastián Rulli sorprendieron al revelar que, a diferencia de lo que sus fans podrían pensar, no viven juntos. La pareja explicó que una de las claves del éxito de su relación es precisamente tener cada uno su espacio: “Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos. “Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos”, comentó la actriz en entrevista para El Gordo y la Flaca .

© IG @sebastianrulli En septiembre próximo, la pareja celebrará su primera década de amor

Rumbo a sus primeros 10 años juntos