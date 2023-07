El triste fallecimiento del nieto de Robert De Niro a los 19 años

Hace casi un mes se revelaba que la familia de Robert De Niro sumaba un nuevo integrante, la hija de su relación con Tiffany Chen. Hoy la noticia es completamente distinta, y sobre todo, triste. Se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, uno de los nietos del icónico actor de Hollywood, a sus 19 años. Ha sido la propia madre del joven, la actriz Drena De Niro, quien ha dado a conocer esta devastadora noticia a través de sus redes sociales.

Drena De Niro dio a conocer la triste noticia

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras, desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida”, escribió Drena en su cuenta de Instagram la noche del 2 de julio al compartir una foto de Leandro. “Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá”, agregó la actriz.

“Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor hubiera podido salvarte”, expresó Drena. “Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare”, expresó, etiquetando al padre de su hijo, el artista Carlos Mare. “Descansa en paz y Paraíso Eterno, mi amado niño”, finalizó.

Keandro era el único hijo de Drena

Por su parte, Carlos Mare publicó una imagen negra en su cuenta de Instagram como señal de duelo, aunque no agregó ningún mensaje. Sin embargo, sí comentó la publicación de Drena, reiterando el gran amor que sentía por su hijo.

“Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos”, escribió Mare. “Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”, agregó en su comentario.

No se ha revelado la causa del deceso de Leandro ni tampoco las circunstancias. De acuerdo con NBC News, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que Leandro fue hallado inconsciente el domingo poco después de las 2:20 p. m. en 55 Wall Street en el bajo Manhattan y que eñ personal médico de emergencia lo declaró muerto en el lugar. También se detalló que la causa de la muerte sería determinada por la Oficina del Médico Forense.

El pronunciamiento de Robert De Niro ante esta terrible noticia

A través de un breve comunicado difundido por NBC News, el actor de 79 años dijo estar “profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto”. “Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”, agregó,

Los padres de Leandro se despidieron de él con emotivos mensajes

Las numerosas muestras de cariño

Tan pronto como Drena hizo esta devastadora publicación, sus seguidores y varias celebridades, le expresaron sus sinceras condolencias y le enviaron mensajes de cariño. “Querida Drena, te envío mi más sentido pésame a ti y a la familia. Todo esto va más allá de las palabras en este momento. Te quiero”, comentó el rockero Lenny Kravitz.

“Drena, tengo el corazón roto por ti, no puedo imaginar cómo te debes sentir, que el Señor te cubra y te tenga en sus brazos, en este momento tan triste y de pérdida... Te amo, siempre estaré aquí para ti”, escribió por su parte Naomi Campbell. La modelo Linda Evangelista y las actrices Lana Parilla y Debi Mazar también se solidarizaron con la hija de De Niro ante su irreparable pérdida.

