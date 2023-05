Robert De Niro confirma que se convirtió en padre a los 79 años

Robert De Niro confirmó que hace poco se convirtió en padre por séptima ocasión, una confesión que tomó a todos por sorpresa no sólo porque no había hecho comentarios de la dulce espera, sino porque este bebé llega a su vida a los 79 años.

El actor habló por primera vez del nuevo integrante de su familia durante una charla con ET Canada, a donde había acudido para hablar sobre su reciente película, About My Father. Al preguntarle por sus seis hijos, De Niro corrigió a su entrevistador asegurando que son siete. “Acabo de tener un bebé”, dijo, revelando al mundo entero su nueva paternidad.

El ganador del Oscar no dio más detalles sobre el bebé, si es niño, niña o quien es la madre. Tampoco reveló en qué fecha nació y si ahora vive con su nueva familia.

Una gran familia a lo largo de los años

Hasta ahora, se conocía que Robert De Niro tenía sólo seis hijos. Junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, debutó como papá en 1971 con su hija Drena. Cinco años más tarde se convirtieron en padres de Raphael.

Para 1995 mantenía una relación con Toukie Smith, con quien tuvo dos hijos: Julian y Aaron, mellizos de hoy 27 años. De Niro se casó con Grace Hightower, con quien tuvo a su hijo Elliot, de 24 años; y Helen Grace, de 11 años. Ahora un nuevo bebé se suma al clan, y sus fans no pueden esperar a conocer al pequeño.

