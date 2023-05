Tras la polémica, Messi recibe un importante premio acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo

Hace unos días, Lionel Messi se vio envuelto en la polémica, ello debido a un viaje que hizo con su familia a Arabia Saudí por el que no pidió permiso a su club, el Paris Saint-Germain, ausentándose de los entrenamientos. Tras un breve silencio, el argentino compartió un sincero mensaje en el que se disculpó tanto con sus compañeros como con el equipo. Pero tras ese trago amargo, le ha tocado a Leo vivir un momento completamente distinto en el que él ha sido objeto de un merecido homenaje por su carrera en fútbol, y como no podía ser de otra manera, ha asistido acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo.

©GettyImages



Messi fue reconocido como Deportista del Año en los Laureus World Sports Awards

Messi fue reconocido como Deportista del Año en los Laureus World Sports Awards celebrados en la Cour Vendôme, en París. Se trata de la segunda ocasión que el delantero gana este premio, y sigue siendo el único futbolista en la historia en ser galardonado como deportista del año.

Leo también aceptó un premio a nombre de la selección argentina por su épica victoria en la final de la Copa del Mundo en Catar. Recordemos que aquel fue un momento cardíaco en la que el triunfo se definió en una tanda de penales contra Francia.

©GettyImages



Leo también aceptó un premio a nombre de la selección argentina

“Este es un honor especial, particularmente porque los Laureus World Sports Awards están en París este año, la ciudad que ha recibido a mi familia desde que llegamos aquí en 2021”, dijo expresó el jugador de 35 años. “Quiero agradecer a todos mis compañeros, no solo de la selección sino también del PSG. No he logrado nada de esto solo y estoy agradecido de poder compartir todo con ellos”, agregó en su mensaje.

“Estaba mirando los nombres de las increíbles leyendas que ganaron el Laureus Sportsman of the Year Award antes que yo: Schumacher, Tiger Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic... Me doy cuenta que pertenezco a un selecto grupo, y es un gran honor para mí”, reconoció.

©GettyImages



Leo admitió sentirse muy honrado por el premio recibido

“Muchísimas gracias por estos premios tan especiales para el mundo del deporte, los @laureussport. Tanto el reconocimiento individual como el colectivo son el resultado de un éxito de todos, cumplí mi sueño levantando la Copa del Mundo, un sueño que en realidad era compartido por todos los argentinos, por eso los premios son para toda Argentina. Gracias a mi familia y a mis seres queridos, que me respetan y me apoyan siempre. Y por supuesto a los medios de todo el mundo y a la Academia de los Laureus por elegirnos”, expresó más tarde en su cuenta de Instagram.

©GettyImages



Antonela lució guapísima

Antonela, el mayor apoyo de Leo

“¡Amor, felicitaciones! @leomessi ¡Te mereces esto y mucho más!”, escribió la argentina en su Instagram, compartiendo además algunos vistazos de su paso por esta gala de premios.

Antonela lució guapísima y muy elegante en esta ocasión, y de nueva cuenta, se coordinó con su esposo al llevar un look negro como el traje de él. Se trató de un vestido negro de Saint Laurent con capucha, la cual prefirió llevarla abajo. Complementó su atuendo con unas sandalias Jodie de plataforma, de la misma firma que el vestido, así como joyería de Tiffani & Co.: pendientes largos y brazaletes.

