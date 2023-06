¿Hay boda? Alex Hoyer aclara los rumores de compromiso con Danna Paola

Desde que Danna Paola y Alex Hoyer hicieron sonar las alarmas de romance en 2022, la pareja se convirtió en una de las favoritas en el mundo de la música. Ahora, esos rumores se tornan más serios, pues desde hace tiempo se especula que la pareja no sólo pasa por un gran momento en su relación, sino que podrían estar comprometidos. Y es que, aunque han confirmado que ya hablaron de ese tema y los planes a futuro, Alex aún no ha hecho la gran pregunta ni le ha entregado un anillo de compromiso a la también actriz.

“No, no. Es falso, es falso, familia”, dijo el intérprete de Película a Quien sobre los rumores de su compromiso que sonaron muy fuerte a finales de mayo. A pesar de ello, no descartó que en un futuro cercano sea una posibilidad: “Es falso, pero… ¿quién sabe? Igual y muy pronto”.

No sería la primera vez que Alex confiesa que le gustaría que en el futuro se escribiera ese capítulo en su vida junto a la cantante de 27 años. “Lo hemos pensado, sí lo he pensado y no sabemos cuándo”, dijo sonriente a su paso por la alfombra roja de los Eliot Awards 2022.

Alex y Danna, el rumor de su compromiso

En esta ocasión, los rumores iniciaron luego de que youtuber Jorge Anzaldo, integrante del grupo Los Rulé y amigo de Danna, contara que a alguien cercano le habían propuesto matrimonio. Los fans de la cantante especularon que se tratade de ella y Hoyer. “Le dieron el anillo de compromiso a una persona muy especial para mí. Qué emoción, siempre digo que no soy cursi, pero esto sí me emocionó mucho”, expresó Anzaldo.

Lo que sí es un hecho es que la pareja está más que enamorada y sus momentos juntos tienen encantados a sus fans. En semanas recientes los hemos visto disfrutar de ratos que hacen que su relación sea mucho más cercana, como la boda de la hermana de Alex, en donde estuvieron de lo más felices.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.