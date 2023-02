Danna Paola y su comentado beso en pleno escenario... ¡con una de sus bailarinas!

A sus 27 años, Danna Paola cuenta con una larga y exitosa carrera tanto el música como en la televisión. Su popularidad se la debe a su innegable talento, pero también a la dedicación que pone en cada proyecto. Este ha sido el caso de su gira XT4S1S Tour pues, luego de verse obligada a posponerla, se ha entregado por completo en cada uno de sus conciertos. Una de sus más recientes presentaciones está en boca de todos, y no solo por la forma tan apasionada en la que cantó y bailó sobre el escenario, sino por el inesperado beso que protagonizó con una de sus bailarinas.

©@dannapaola



La cantante fue recibida con cariño por sus fans

Danna ofreció un concierto el pasado 17 de febrero en el Coliseo Centenario de Torreón, en el estado mexicano de Coahuila. Los fans ya la esperaban ansiosos cuando ella se presentó en el escenario luciendo guapísima con un top negro entallado de vinilpiel y un pantalón gris.

La intérprete deleitó al público con canciones como Mía, Mala Fama y Oye Pablo. Conforme avanzó la velada, la cantante estuvo interactuando con los cientos de personas que se congregaron a verla. “A veces se nos olvida que somos seres extraordinarios, si no te amas tú no esperes a quien más lo haga, tuve un amor, era mayor que yo y hoy somos dos extraños, espero la canten conmigo”, dijo, haciendo un guiño a su vida personal antes de interpretar su tema Dos extraños.

Hacia el final del concierto, que estuvo lleno de luces de colores, humo e increíbles coreografías, Danna interpretó Calla tú, Agüita y finalmente Xtasis, tema que le da nombre a su gira. Y fue precisamente cuando terminó de cantar esta canción, y después de mostrar unos sensuales movimientos de baile, que tuvo un inesperado gesto con una de sus bailarinas: la besó.

©@dannapaola



Danna ha puesto a bailar a todos en sus conciertos

Esta escena, que en aquel momento provocó vítores por parte del público, se viralizó días después. En ella se veía a una bailarina aproximarse a ella, para tomarse ambas por el rostro y besarse, aparentemente en la boca por unos segundos. Luego cada una siguió por separado la coreografía, y la cantante agradeció al público de Torreón.

Danna, ajena a las críticas

Si bien su inesperado beso en el escenario dejó a muchos boquiabiertos, lo cierto es que pudo hacer sido un acto ensayado como parte del show, pues en aquel momento aún se escuchaba el coro “una noche loca” de Xtasis. Sin embargo, eso no impidió que algunos expresaran su desacuerdo con la forma de actuar de la cantante, de quien es conocido su noviazgo con Álex Hoyer, quien al parecer la acompañó en sus presentaciones.

©@dannapaola



Al parecer Álex la ha aacompañado en su gira

Danna ha peferido no pronunciarse sobre las críticas, en cambio, tomó su cuenra de Twitter para pedir a sus fans ayuda para su siguiente composició musical. “Ando escribiendo una canción sobre cómo duele la traición en general, ese momento Justo donde descubres la mentira… ufff y me gustaría leer sus experiencias”, escribió.

“Me están inspirando mucho, gracias por compartir sus experiencias... Sé que duele abrir heridas pero les aseguro que el dolor no es permanente”, escribió en otro tuit. “La luna me tiene tan sensible que los leo y me largo a llorar… La mayoría de las historias son de ‘amistades traicioneras’, ‘amores confundidos’ y mentiras servidas en bandeja de plata ¿por qué la gente tiene tan normalizado herir?”, agregó.

©@dannapaola



Danna está enfocada en escribir nueva música

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.