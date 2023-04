Danna Paola llora de la emoción tras conocer a su ídolo, la cantante Katy Perry

Danna Paola cumplió uno de sus deseos más fervientes tras conocer a la cantante Katy Perry. La intérprete de Oye Pablo, se declaró fan de ella y narró entre lágrimas cómo fue su encuentro en un meet & greet que se llevó a cabo durante el concierto de la estadounidense en la residencia Play de las Vegas, Nevada. Sus seguidores aplaudieron su gesto de humildad al revelar con detalles y honestidad la oportunidad que tuvo de conocer a su ídolo como una fan más, al igual que los millones de personas que la siguen.

Danna Paola y su encuentro con su ídolo, Katy Perry

“Siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Acabo de conocer a Katy Perry. No lo puedo creer. O sea lo tengo que expresar porque es algo hermoso”, expresó en un emotivo vídeo. Horas más tarde, la mexicana presumió la fotografía junto a Perry, que va acompañada de un texto.

“La noche anterior conocí a mi ídola. Gracias, gracias, gracias por tu arte, tu corazón y tu bondad. Eres magia pura. Sigo en shock, te amo Katy Perry. #katycat de por vida”, escribió.

A la estrella del pop mundial se le puede ver posando para la instantánea con un vestido a rayas de color rosa y blanco, mientras que Danna luce una blusa negra de malla.

Del mismo modo, la estrella de Élite resaltó el impacto positivo de este encuentro que le sirve a manera de inspiración artística. “Yo no lloré, de hecho yo me quedé perpleja y sólo le dije: ‘Eres mi inspiración’ y me dijo: ‘Tú eres una artista, lo recuerdo’. Entonces lloré y Pepe, mi manager estaba grabando. Y me agarró de la mano y nos tomamos la foto porque entramos a un meet and greet y yo estaba c****a”, comentó.

Según ella, Katy Perry es la única artista que le ha hecho sentir tal admiración y experimentar ese sentimiento de fanatismo. “Hoy les quiero decir gracias, porque lo que ustedes me hacen sentir y lo que yo les hago sentir se los agradezco mucho. Esa admiración yo la tengo por Katy Perry y hoy me pasó y es que no lo puedo creer”, agregó.