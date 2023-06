Ana Patricia Gámez y Jomari Goyso, ‘sin filtro’ y sin rencor, juntos de nuevo en la televisión

Jomari Goyso fue el presentador invitado de Enamorándonos y, junto a Ana Patricia Gámez, hicieron de este uno de los programas memorables del show de Univision. El experto en belleza llegó muy puntual y emocionado para esta oportunidad de estar frente a las cámaras del programa más romántico; sin embargo, lo que más llamó la atención fue un nuevo reencuentro frente a las cámaras con la ex reina de Nuestra Belleza Latina, con quien protagonizó un disgusto frente a las cámaras hace algunos años.

“Sin Filtro & Sin Rodeo ❤️”, escribió Ana Patricia haciendo referencia a los podcast de ambos, y junto a una serie de imágenes en las que deja ver lo bien que está su relación con Goyso. Jomari estuvo como invitado mientras Rafa Araneda está en recuperación tras un accidente. Ambos se la pasaron muy bien y rieron con las ocurrencias del presentador invitado, quien se acercó al público para saludar a algunas de sus fans.

La presencia de Jomari recordó entre los espectadores la diferencia que tuvieron años atrás, pues pocos sabían que habían limado asperezas y dejado en el pasado los motivos que los hizo alejarse y poner una pausa en su amistad. Cabe recordar que en octubre de 2017, cuando Ana Patricia participó en Mira Quién Baila, Jomari fue parte del jurado y opinó sobre uno de los bailes de la también empresaria.

A Ana Patricia no le parecieron las críticas que recibió y Jomari abandonó el estudio, causando una rencilla entre ambos. Poco después, él pidió perdón al público y sus compañeros por lo que había sucedido. Ana Patricia “Como dije no quise ofender a nadie. Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar de ese sentimiento. Siento que les fallé a ustedes, el público que tanto me ha dado”, agregó en su perfil de Instagram.

El momento adecuado y los sentimientos a flor de piel

Y aunque Ana Patricia también expresó su dolor y con lágrimas ofreció una disculpa ante las cámaras de Despierta América, la amistad se había fracturado. Fue después de un tiempo, en una entrega de los Grammy, que ella se acercó a él y con un abrazo y una charla que los hizo romper en llanto, arreglaron sus diferencias.

Hoy, Ana Patricia Gámez y Jomari Goyso vuelven a estar juntos y bromear con el característico sentido del humor de él, quien a pesar de mostrarse duro y crítico, en el fondo es una persona con mucho cariño para sus amigos, algo que ha demostrado en más de una ocasión.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...