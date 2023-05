El poderoso mensaje de Salma Hayek en pro del bienestar mental: ‘Unámonos contra el acoso’

Mayo es el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud Mental, por lo que varias celebridadesse han unido para alzar la voz ante la importancia de este tema. Becky G hizo lo propio al hablar sobre sus años en terapia; ahora Salma Hayek ha usado sus plataformas para hacer un llamado y poner un alto al acoso y fomentar el autocuidado.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 24 millones de seguidores, la actriz compartió un video con un poderoso mensaje en inglés. “Si yo te empiezo a insultar en otro idioma, tú no sientes nada, no significa nada para ti porque eres tú quien le pone el significado a las palabras”, dice la inicio del clip.

“Yo, yo sé lo que significan. Pero no importa que tan fuerte yo te grite, te empezarías a reír. Toma el valor de sus palabras y bótalas al piso si lo hace a un lado, esas palabras se caen y nunca llegarán a tocarte”.

La actriz de Frida acompañó el video con las siguientes palabras: “Su bienestar mental merece ser apreciado. Este mes de concientización sobre la salud mental, unámonos contra el acoso y empoderémonos unos a otros para abrazar el autocuidado, el amor y la curación”.

“Eres sabia, mi reina”, “Bie dicho”, “Las palabras o los insultos no significan nada si no les das la importancia”, fueron solo algunos de los comentarios de sus fans, quienes aplaudieron el poderoso post.

En varias ocasiones, la también productora ha sido abierta sobre el tema de la salud mental y las batallas que ha enfrentado. En una entrevista en 2012 con la revista Lucky, Salma Hayek reveló que en sus inicios en Hollywood padeció una fuerta depresión a causa de un cuadro de acné y que esto la llevaba a pasar días encerrada en su casa, sin querer salir ni hacer castings, lo cual complicaba su situación económica.

“Era propensa a tener acné, y a veces se me ponía la cara tan mal que terminaba muy deprimida. Tanto, que no podía salir a la calle. Me despertaba y me quedaba en la cama sin atreverme a ir al baño y mirarme al espejo. Luego la obsesión se trasladó a la comida: o comía muy poco o directamente me atiborraba”, dijo la actriz, quien se refugió en la comida. “Encima me quedé sin dinero y no podía pagar la renta. Fueron tiempos difíciles”.

Gracias a su buen amigo, el director Alfonso Cuarón, Salma aprenció a relar y meditarse, además de que acudió a un buen dermatólogo que la ayudó.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.