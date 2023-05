Hailey Bieber revela la razón que tanto le aterra cuando piensa en tener hijos

Aunque en distintas ocasiones vemos a Hailey y Justin Bieber disfrutando de los momentos más lindos con sus sobrinos o los hijos de sus amigos, la pareja no ha querido escribir a la cigüeña a pesar del deseo de ambos. Sin embargo, detrás de esa decisión hay una razón muy grande que aterra a la empresaria, y que recién reveló.

Hailey y Justin se casaron en septiembre de 2019, y como muchas parejas, no se han escapado de las preguntas de los demás, cuestionando para cuándo tendrán bebés. Incluso han estado en medio de rumores de embarazo, mismos que han dejado pasar y que se desmienten con el tiempo. En entrevista con The Times, Hailey habló sobre este aspecto de su vida personal: “Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo”, confesó en la charla.

La razón está ligada al estilo de vida público que tiene desde antes de casarse con el cantante, pues recordemos que es sobrina de Alec Baldwin. Según reveló, ya es demasiado lidiar con los comentarios negativos que recibe a diario sobre ella misma, su esposo, amigos o familia. Algo que no podría tolerar si se trata de un bebé. “¡Literalmente lloro por eso todo el tiempo!”, asegura.

La decisión no es definitiva

A pesar de todo, Hailey y Justin no descartan convertirse en padres. Un deseo que ha cruzado sus menes en más de una ocasión, al menos así lo dejó ver en su entrevista: “Solo podremos hacerlo lo mejor que podamos para criarlos, para que se sientan amados y seguros”.

“A veces tengo estos pensamientos profundos de ‘solo tenemos una vida’, así que se trata de hacer todo lo posible para asimilarlo y disfrutarlo, amar a mi gente y lo que hago. Eso es lo que es realmente importante para mí”, dijo.

De decidir tener un bebé, la también modelo debería ponerse en manos de un especialista médico, pues a finales del año pasado reveló que tenía un quiste del tamaño de una manzana, lo que inflamaba mucho su vientre además de causarle dolor e incomodidad. “Me hace sentir náuseas e hinchada además me pone de mal humor y muy sentimental”, confesó sabiendo que muchas mujeres se sentirían identificadas.

