Hailey Bieber desmiente estar embarazada y revela el problema de salud que padece

Han pasado más de tres años desde la boda de Hailey y Justin Bieber, y a lo largo de este tiempo, se ha especulado en más de una ocasión sobre el posible embarazo de la modelo. Sin embargo, los fans de la pareja tendrán que esperar, pues al menos por el momento, estas celebs no tienen entre sus planes convertirse en padres. La estrella de las pasarelas —que en marzo sufrió un micro infarto—acaba de abrirse sobre una condición de salud que padece, explicando la razón detrás de los cambios en su silueta, que a menudo han sido confundidos con un baby bump.

La pareja se casó hace más de tres años

Hailey tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 50 millones de seguidores que desde hace tiempo lidia con un problema médico que le provoca inflamación en el vientre. “No es un bebé”, indicó de antemano en sus historias, publicando una selfie frente al espejo, con el abdomen al descubierto.

“Tengo en mi ovario un quiste del tamaño de una manzana”, reveló la modelo. “No tengo endometriosis o síndrome del ovario poliquístico”, aclaró. “Pero me ha salido varias veces un quiste en el ovario y no es divertido”, expresó sincera, visibilizando un problema que como a ella, afecta a muchas mujeres.

Hailey reveló el problma de salud que tiene

“Es doloroso y molesto. Me me hace sentir hinchada y me produce náuseas. Me provoca calambres y estoy muy sensible”, confesó. “En cualquier caso, estoy segura de que muchas de ustedes lo entienden y se sienten identificadas. Podemos con esto”. finalizó.

Puso un alto a las especulaciones

El pasado mes de abril, Hailey acudió junto a su esposo Justin Bieber a la ceremonia de los Grammy, y para la ocasión usó un vestido blanco —que algunos consideraron muy nupcial— de Saint Laurent. Sin esperarlo, las imágenes de la modelo en la red carpet alfombra roja desataron una serie de comentarios sobre un posible embarazo.