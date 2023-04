Raúl de Molina comparte su rutina de entrenamiento: pasa horas en el agua

Al iniciar este 2023 Raúl de Molina compartió que uno de sus propósitos para este año era bajar de peso, 40 libras, para ser exactos, por lo que estaba dispuesto a cambiar sus hábitos y llevar un estilo de vida más saludable. Y tal parece que la disciplina del presentador de El Gordo y La Flaca (Univision) ha rendido frutos, pues su transformación física ha sido notoria. Además de la dieta, el presentador le ha puesto especial atención al ejercicio, y ha sido ahora que ha compartido la rutina que está llevando a cabo.

©@elgordoylaflaca



Raúl está en un proceso de pérdida de peso

Raúl tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo del entrenamiento que está realizando para mantenerse sano. “Mi rutina 4 a 6 veces por semana de nadar entre 35 y 40minutos sin parar”, detalló en su publicación. Y es que es más que sabido que la natación es una excelente forma de hacer cardio, además de que es un ejercicio de bajo impacto, por lo que el riesgo de lesiones es mínimo.

Junto a esta breve descripción de su rutina, Molina publicó un video en el que se le veía llegando a la alberca, para prepararse con goggles, gorra y un tubo de respiración especial para practicar natación. Una vez equipado, el conductor se sumergió en el agua para arrancar con su práctica. Tras una primera vuelta, se asomó para mostrar sus pulgares levantados en señal de que todo estaba perfecto.

Los seguidores de Raúl no tardaron en reaccionar a su publicación, y de inmediato aplaudieron su forma de entrenamiento y el que esté priorizando la actividad física como parte de un estilo de vida más saludable.

Ha echado mano de otros recursos para bajar de peso

“A mí no me gusta engañar a nadie”, aseguraba el conductor hace poco más de un mes en el programa que comparte con Lili Estefan. “Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”, señaló, reafirmando su honestidad al hablar de su proceso de pérdida de peso. Y es que reveló que había recurrido a un fármaco para complementar la dieta y el ejercicio.

“Muchas de las personas que nos ven batallan el peso… ¿Ustedes piensan que estos famosos de Hollywood pierden haciendo ejercicio? No, se inyectan la medicina y todos lucen bellos para la alfombra de los Oscar”, señaló entonces Raúl.

©@elgordoylaflaca



El conductor se ha apoyado en un fármaco para perder peso