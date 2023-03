Cerca de cumplir su meta, Raúl de Molina revela detalles de su pérdida de peso: ‘No me gusta engañar a nadie’

Raúl de Molina inició el año con un firme propósito: bajar de peso. El conductor confesó en su programa El Gordo y La Flaca (Univision) que estaba decidido a perder 40 libras este 2023, por lo que estaba dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios. Y tal parece que el cubano ha sido muy disciplinado en este plan, pues en menos de tres meses el cambio en su físico es evidente. Transparente como siempre ha sido, Raúl ha hablado de este proceso y no sólo ha revelado cuánto peso ha perdido hasta ahora, sino que también ha contado de qué recurso ha echado mano además de la dieta para cumplir su meta.

©@elgordoylaflaca



El cambio físico en Raúl es evidente

“A mí no me gusta engañar a nadie”, aseguró el conductor en su programa que comparte con Lili Estefan. “Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen ‘perdí 50 libras, lo hice a dieta’”, señaló, reafirmando su honestidad sobre este tema. Raúl reveló que ha recurrido a un fármaco para apoyarse en su proceso de pérdida de peso. “Se llama Mounjaro. No me la está regalando nadie, la tengo que pagar”, comentó.

“Es una medicina que te inyectas una vez a la semana”, explicó De Molina antes de revelar que hasta ahora ha logrado perder “cerca de 38 libras”. El pasado 10 de marzo, el conductor había comentado una publicación de Instagram del programa en la que lo mostraban de perfil, evidenciando su cambio físico. “He perdido perdido de mediados de noviembre hasta ahora 39 libras”, escribió entonces.

©@elgordoylaflaca



Raúl ha sido muy abierto en su programa sobre su pérdida de peso

Según detalló Raúl, el hecho de que use este medicamento no implica que pueda comer libremente, sino que tiene que mantener ciertas restricciones en cuanto a su dieta. “No puedes comer de más porque después te cae mal, ni puedes comer nada que sea grasoso”, explicó. En el sitio web de este fármaco se indica que Mounjaro “es una medicina inyectable recetada que se usa junto con dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre, en adultos con diabetes mellitus tipo 2”.

Es importante señalar que, pese a los buenos resultados que ha conseguido De Molina, el uso de este medicamento debe ser indicado y supervisado por un médico certificado, y que sea capaz de evaluar y dar seguimiento a los pacientes de acuerdo a sus necesidades y condiciones específicas.

©GettyImages



El conductor está feliz con los resultados

El peso, una batalla que Raúl está ganando

“Muchas de las personas que nos ven batallan el peso… ¿Ustedes piensan que estos famosos de Hollywood pierden haciendo ejercicio? No, se inyectan la medicina y todos lucen bellos para la alfombra de los Oscar”, opinó en conductor, destacando el hecho de que muchas veces se desconoce lo que viven las celebridades para mantener sus estilizadas figuras.

Sin embargo, en lo que respecta al conductor, su disciplina y determinación lo han ayudado en su meta de bajar 40 libras. Hace unos días no pudo ocultar su emoción cuando se puso el jersey que del Real Madrid que le regaló Roberto Hernández y se enteró de que era talla mediana. Si bien le quedó justa, fue todo un logro que le quedara, algo que habría sido difícil hace unos meses.