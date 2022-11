Raúl de Molina se sincera sobre el éxito de su dieta: ‘He logrado perder 18 libras’

Para nadie es un secreto la lucha constante de Raúl de Molina con el sobrepeso. A lo largo de los años, el presentador de El Gordo y la Flaca (Univision) ha sido abierto con los desafíos que esta condición le ha presentado; desde sus momentos más duros hasta sus triunfos. Recientemente, el conductor de televisión confesó haber perdido 18 libras (poco más de 8 kilogramos) en lo que va de su dieta, la cual empezó hace seis semanas. Ante las cámaras del show que conduce, Raúl presumió su logro, el cual ha sido un gran desafío, pero reconoció sentirse bien y que hasta la ropa le va mejor.

Raúl de Molina ya logró bajar 18 libras

“Mañana (este martes) empieza mi sexta semana (de dieta). He perdido alrededor de 18 libras”, compartió Raúl de Molina. El presentador agregó que regresó con varias libras de más tras su viaje a Reino Unido en septiembre pasado, por la cobertura noticiosa de la muerte de la reina Isabel II. “Cuando yo llegué de la (cobertura) de la reina de Inglaterra, el cinto en el último (agujero) me quedaba apretado”, confesó.

Para mostrar su progreso, ‘Rauli’ enseñó que ya podía recorrer los orificios del cinturón hasta en cuatro posiciones. Hasta hace unas semanas, esto no era posible, pues aseguró que la hebilla en el último agujero le apretaba. Con constancia y determinación, el conductor de televisión ha logrado bajar 18 libras y espera ir por más antes de las fiestas navideñas. “Esta chaqueta no me servía, ahora me cierra”, dijo con orgullo, pero agregó que la gente no se da cuenta de su progreso por su complexión. “Sigo gordo y me cuelga todo porque estoy muy gordo. Ya ahorita me pongo como no sé, como Brad Pitt”, dijo entre risas.