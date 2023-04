Prince Royce es hospitalizado en Chile: ‘Ha sido bastante difícil para mí’

Prince Royce tiene un poco preocupados a sus fans, pues este 18 de abril compartió una noticia sobre su estado de salud. El cantante de raíces dominicanas ha revelado que fue hospitalizado en Chile, donde se encuentra debido a su participación como coach en el reality de talento The Voice (Chilevisión) en la edición de dicho país. Esta situación ocurre a tan solo unos días de los Latin American Music Awards, gala de premios en la que se tenía prevista su presentación.

Prince Royce fue hospitalizado en Chile

“Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica”, escribió el cantante nacido en Nueva York en una publicación en su cuenta de Instagram. Además, compartió algunas imágenes en las que se le veía acostado en una cama de hospital y con algunos aparatos de monitoreo conectados a su cuerpo. Según dejaron ver las imágenes, se encuentra en la Clínica Alemana, un centro de salud privado ubicado en Santiago de Chile.

Prince compartió imágenes desde el hospital

Otra de las fotos, quizás la más impactante de su post, mostró la espalda y el cuello de Prince cubiertos por un intenso salpullido. No obstante, el intérprete de temas como Darte Un Beso prefirió no entrar en detalles sobre su reacción alérgica, por lo que no se sabe qué fue lo que le provocó tales efectos en su cuerpo. Tampoco se sabe cuándo surgió esta situación ni cuántos días lleva ingresado en el hospital.

No reveló qué le provocó su reacción alérgica

El cantante aprovechó para expresar su agradecimiento al equipo del reality en el que participa. “Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones…”, expresó en su publicación. “Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”, concluyó el intérprete, quien el próximo 11 de mayo cumplirá 33 años.

Como era de esperarse, sus seguidores de inmediato reaccionaron sorprendidos, y también le enviaron sus deseos de pronta recuperación. “Bendiciones hermano”, comentó Wisin. “¡Dios mío! Te mando abrazos Geoffrey”, escribió Thali Garcia, usando el nombre real de Royce (Geoffrey Royce Rojas). “Pronta recuperación mi rey”, expresó Ana Bárbara por su parte. Maluma, Guaynaa y más famosos también le expresaron su cariño.

El cantante recibió buenos deseos de parte de sus seguidores

¿Estará en los Latin AMAs?

Aunque en su publicación no especificó cuáles son esos compromisos que espera cumplir esta semana, es probable que Prince Royce se refiera justamente a la ceremonia de los Latin American Music Awards, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de abril en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. A finales de marzo se reveló que él sería una de las estrellas que se presentarían en el evento. También se tiene prevista la participación de Lele Pons, Guaynaa, Mike Towers, Edén Muñoz, Anuel AA y Bad Gyal.

Prince tiene previsto presentarse en los Latin AMAS

